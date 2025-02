Iga Swiatek sortie en quarts de finale à Dubaï

La no 2 mondiale Iga Swiatek a été éliminée jeudi en quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï. Elle s'est inclinée 6-3 6-3 devant la jeune Russe de 17 ans Mirra Andreeva (14e).

Iga Swiatek court derrière un nouveau titre depuis le mois de juin 2024 et son quatrième sacre à Roland-Garros. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Maladroite au filet et fébrile sur plusieurs points importants, la Polonaise de 23 ans subit son élimination la plus précoce de la saison, après avoir atteint les demi-finales de l'Open d'Australie en janvier et du tournoi WTA 1000 de Doha mi-février.

Lauréate de 22 tournois sur le circuit WTA, dont cinq en Grand Chelem,Swiatek court derrière un nouveau titre depuis le mois de juin 2024 et son quatrième sacre à Roland-Garros.

Tête de série no 2, elle était la dernière rescapée du top 5 à Dubai, après l'élimination de Coco Gauff (3e) mardi dès son entrée en lice et celles d'Aryna Sabalenka (1re), de la tenante du titre Jasmine Paolini (4e) et de Jessica Pegula (5e) mercredi en huitièmes de finale.

Meilleur résultat de la saison pour Andreeva

Mirra Andreeva égale en revanche son meilleur résultat de la saison, un mois et demi après avoir atteint les demi-finales du tournoi WTA 500 de Brisbane. Elle affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (7e) ou l'Américaine Sofia Kenin (27e) pour une place en finale.

Jeudi, Swiatek a échoué à convertir sept balles de break avant d'enfin parvenir à prendre le service de son adversaire sur la huitième, pour mener 3-1 dans le deuxième set. Mais Andreeva a réussi à débreaker rapidement pour revenir à 3-3, avant de prendre les commandes sur un jeu blanc (4-3) et de breaker à son tour la no 2 mondiale (5-3).

Demi-finaliste à Roland-Garros en 2024, la Russe avait été battue en trois sets par Swiatek lors de leur seule confrontation précédente, en quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati en 2024.