Shelton défiera Alcaraz en quarts à l'US Open

Carlos Alcaraz, no 3 mondial, affrontera l'Américain Ben Shelton (ATP 9) en quarts de l'US Open à New York. Les deux joueurs, impressionnants au 4e tour, promettent un duel explosif sur le court Arthur Ashe.

ATS Agence télégraphique suisse

De retour d'une longue blessure au poignet droit, le no 3 mondial Carlos Alcaraz, tenant du titre à l'US Open, a rendez-vous en quarts de finale avec Ben Shelton (ATP 9). L'Américain s'est montré tout autant impressionnant que l'Espagnol dimanche au 4e tour.

Ben Shelton s'est imposé 6-2 6-3 6-4 devant le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 53). Le gaucher est l'homme en forme du moment, avec ce sacre dans le Masters 1000 de Montréal. Mais il a été battu par Carlos Alcaraz lors de leurs deux premières confrontations, à Roland-Garros en 2025 et à Toronto (Masters 1000) en 2023.

Après un début de tournoi poussif (une manche cédée à chaque tour), Shelton, demi-finaliste en 2023 à New York, a dominé Tsitsipas en trois sets. Contraint à l'abandon sur blessure l'an dernier au 3e tour, le Floridien n'a jamais été inquiété (aucune balle de break du Grec), et s'est encore montré impressionnant au service: 12 aces, 84% de points gagnés en première et 70% en deuxième.

Face à un autre Américain en quarts

Ex-no 3 mondial, Stefanos Tsitsipas réalisait pourtant à New York le meilleur parcours de sa carrière après plusieurs saisons sans relief. Mais il semblait à la peine physiquement, au point de réclamer un temps mort médical à la fin du deuxième set en raison de maux d'estomac.

Ben Shelton espère que les spectateurs viendront nombreux pour le choc face à Alcaraz, sans nul doute prévu sur le court Arthur Ashe. «On est tous heureux de le revoir sur les courts. Le niveau de jeu qu'il produit est incroyable. Je suis prêt», a prévenu le gaucher.

Le gagnant du choc retrouvera en demi-finales un Américain: Frances Tiafoe (ATP 12), deux fois demi-finaliste à New York, a battu 7-6 (7/1) 6-4 7-6 (8/6) le Russe Daniil Medvedev (ATP 8). Il sera opposé en quarts à son compatriote Alex Michelsen (ATP 46), qui a dominé 7-6 (8/6) 6-4 6-4 l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 32).