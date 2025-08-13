DE
Pas de wild-card pour lui
Stan Wawrinka ne disputera pas l'US Open

Il n'y aura pas de Stan Wawrinka à l'US Open 2025. Le Vaudois, qui ne s'était pas inscrit aux qualifications, n'a pas reçu d'invitation de la part des organisateurs.
Stan Wawrinka ne sera pas à l'US Open cette année.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

L'US Open 2025 se déroulera sans Stan Wawrinka. Le Vaudois de 40 ans, qui n'occupe plus que la 152e place au classement ATP, n'a pas reçu de wild-card des organisateurs, contrairement à l'année dernière.

Ainsi, aucun Suisse ne sera directement présent dans le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année à New York que Wawrinka a remporté en 2016.

Le Vaudois, qui est cette semaine à Cancun, ne s'était pas inscrit en qualifications, espérant recevoir une wild-card de la part des organisateurs.

