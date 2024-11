1/5 Rafael Nadal dit au revoir. Photo: AFP

Dunja Moustopoulos

Pendant plus d'une décennie, ils ont eu l'une des plus grandes rivalités que le sport ait jamais connues. Mais en dehors des courts, Roger Federer (43 ans) et Rafael Nadal (38 ans) étaient amis.

Lors de la Coupe Davis à Malaga, Rafael Nadal - à peine deux ans après la retraite de Roger Federer - se produira pour sa dernière danse. Une raison suffisante pour le Bâlois de s'adresser à Rafael Nadal dans une lettre publiée sur les médias sociaux.

Roger Federer a agrandi sa raquette

«Commençons par l'évidence: Tu m'as battu - et très souvent», a écrit Roger Federer pour décrire leur période de tennis commune. Rafael Nadal l'a défié d'une manière que personne d'autre ne pouvait faire. «Sur terre battue, j'avais l'impression d'entrer dans ton jardin et tu me faisais travailler plus dur que je ne l'aurais jamais cru possible, juste pour m'imposer».

De plus, le Majorquin aurait poussé Roger Federer à repenser son jeu. Et cela est allé jusqu'à ce que le Suisse modifie la taille de sa tête de raquette. «Dans l'espoir de prendre l'avantage». Cela n'a visiblement pas servi à grand-chose. En 40 duels, Roger Federer a dû féliciter 24 fois son adversaire espagnol pour la victoire.

Roger Federer aimait les tics de Rafael Nadal

Outre sa carrière couronnée de succès - avec notamment 22 titres du Grand Chelem - Rafael Nadal était connu pour ses tics et ses rituels sur le court. Il plaçait par exemple toujours ses bouteilles parfaitement alignées ou se préparait à son service en tirant sur son short et en essuyant sa sueur toujours dans le même ordre.

Une qualité que Roger Federer admirait: «Secrètement, j'aimais en quelque sorte tout cela. Parce que c'était tellement unique - c'était comme toi». Il souligne: «Grâce à toi, j'ai pris encore plus de plaisir à jouer. Tu as rendu l'Espagne fière. Tu as rendu fier le monde du tennis tout entier».

La Laver Cup comme point fort

Lors de la Laver Cup 2022, les deux hommes se sont retrouvés pour la dernière fois ensemble sur le court en double. Une expérience que Federer n'oubliera jamais: «Se tenir sur le court avec toi ce soir-là et partager ces larmes restera à jamais l'un des plus beaux moments de ma carrière».

Pour finir, Roger Federer ajoute: «Rafa, je sais que tu es concentré sur la dernière étape de ta magnifique carrière. Nous parlerons le moment venu. Pour l'instant, je veux simplement féliciter ta famille et ton équipe, qui ont toutes joué un rôle énorme dans ton succès. Et je veux que tu saches que ton vieil ami t'encourage toujours et qu'il applaudira tout aussi fort à tout ce que tu feras ensuite».

Ainsi, cette semaine, Roger Federer regardera probablement l'équipe espagnole tenter de donner à Rafael Nadal le meilleur départ possible. De préférence avec un dernier titre en Coupe Davis.