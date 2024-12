Comme en 2017, Belinda Bencic travaille à nouveau avec Iain Hughes. Photo: keystone-sda.ch

Marco Pescio

Le titre à Angers aurait été la cerise sur le gâteau d'un bon tournoi. Mais même malgré la défaite (6-7 6-3 0-6) contre Alycia Parks, Belinda Bencic peut à juste titre parler sur Instagram d'une «semaine positive». Pour la première fois, elle a disputé cinq matches d'affilée: check. Première finale depuis son retour à la compétition en automne: check. Nouvelle avancée dans le classement WTA: check. Grâce au tournoi français, Belinda Bencic a fait un bond de géant de la position 913 à 478.

La joueuse de Suisse orientale, devenue mère en avril, a fait à Angers ce qu'elle avait prévu de faire: se tester, encore et encore. «La pratique des matches est maintenant le meilleur entraînement», déclare également le capitaine de la Billie-Jean-King-Cup Heinz Günthardt, qui a lui-même vu la championne olympique de 2021 à l'entraînement il y a un mois: «Le fait qu'elle joue bien tout de suite ne me surprend pas du tout. Le tennis est sa langue maternelle. Elle ne l'oublie jamais. C'est comme si tu ne parlais pas un mot de suisse allemand pendant un an à l'étranger et que tu rentrais ensuite chez toi: tu parles toujours sans accent. C'est exactement la même chose avec les coups de Belinda. Ils sont tout simplement là.»

Un programme chargé pour commencer la nouvelle année

Le timing, l'anticipation, le jeu de position, tous ces éléments ne sont pas les chantiers de Bencic sur son chemin de retour vers l'élite mondiale, selon Heinz Günthardt: «Elle s'est arrêtée pendant environ un an, elle a eu une grossesse. Il est donc logique qu'il s'agisse maintenant de se reconstruire physiquement. Mais je suis sûr qu'en janvier, elle sera de retour en aussi bonne forme qu'elle le souhaite – ce temps suffira.»

En janvier, Bencic pourra participer au tableau principal de l'Open d'Australie grâce à un classement protégé (WTA 15). Avant cela, elle devrait, selon son management, encore jouer le tournoi WTA d'Adélaïde. Et en fin d'année, disputer la United Cup, où elle représentera la Suisse avec Dominic Stricker.

«Trouver le bon dosage»

En Australie, sa préparation de plusieurs semaines avec le coach Iain Hughes devrait également porter ses premiers fruits au plus haut niveau. Le Londonien était déjà à ses côtés en 2017, lorsqu'elle s'est remise à travailler après une opération du poignet. Aujourd'hui, elle mise à nouveau sur l'expertise de cet homme qui a déjà entraîné d'autres joueuses de haut niveau comme Elina Svitolina (UKR), Xinyu Wang (CHN), Anastasia Potapowa (RUS), Katerina Siniakova (CZE) ou Magda Linette (POL).

Heinz Günthardt connaît Iain Hughes depuis longtemps et le qualifie de «bon choix»: «Il est très expérimenté, il sait qu'il ne doit pas apprendre à Belinda à jouer au tennis. Il ne s'agit maintenant que de trouver le bon dosage. Et je pense que Iain a ce flair.»

Il fait également confiance à sa leader d'équipe à la Billie-Jean-King-Cup, ce qui, associé à sa grande motivation, constitue une combinaison prometteuse: «Dès notre installation ensemble en novembre, elle voulait absolument s'entraîner deux fois par jour et faire aussi le double.» Dans ce contexte, il y a tout au plus le risque de se précipiter, selon Günthardt, raison pour laquelle il salue la décision de Belinda Bencic de retirer cette semaine sa participation au tournoi WTA-125 de Limoges: «Elle doit rester en bonne santé, reposée et affamée.»

Mise en garde contre de trop grandes attentes

Heinz Günthardt met en garde contre le fait d'attendre immédiatement de grandes choses de l'ancienne numéro quatre mondiale et rappelle que sur la grande scène, le tirage au sort sera également décisif. Belinda Bencic aura besoin de quelques matches au plus haut niveau pour trouver son rythme. Grâce à son Protected Ranking, elle débute certes directement dans le tableau principal, mais elle ne sera pas tête de série. Cela signifie que dans le pire des cas, elle rencontrera dès le premier tour la No 1 mondiale et tenante du titre à Melbourne Aryna Sabalenka.

En attendant, il semble clair: Belinda Bencic, qui s'est aussi entraînée ces derniers mois à la vie sur le circuit avec sa fille Bella et son partenaire et entraîneur de fitness Martin Hromkovic, ne manque pas du tout d'énergie. Heinz Günthardt décrit son plan de retour comme suit: «Belinda a un interrupteur. Si elle l'enclenche, c'est parti pour de bon!»