1/6 Belinda Bencic, ici avec son coach Iain Hughes, profite du temps passé sur et en dehors du court. Photo: Getty Images

Marco Pescio

Belinda Bencic (27 ans) n’est revenue de sa pause maternité qu’en octobre dernier, mais elle a déjà retrouvé des sommets. Actuellement 58e mondiale, elle a remporté le tournoi d’Abu Dhabi et fait à nouveau parler d’elle sur le circuit. Indian Wells, le plus prestigieux des Masters 1000 de l’année, lui a attribué une wild card – une décision logique tant son retour est impressionnant. L’histoire de la Saint-Galloise force l’admiration.

Les perspectives de la championne olympique de Tokyo pour cette saison sont prometteuses. Si elle demeure épargnée par les blessures, elle a tout à gagner: chaque victoire lui permettra de grimper au classement, sans la pression de devoir défendre des points, puisqu’elle était absente jusqu’à l’automne 2024.

Mais ce qui a peut-être le plus changé, c’est son état d’esprit. La naissance de sa fille Bella lui a apporté une nouvelle sérénité. La droitière, qui fêtera ses 28 ans lundi prochain, l’avait déjà évoqué à l’Open d’Australie et l’a confirmé récemment dans le podcast Tennis Insider Club. «Avant, chaque match était une question de vie ou de mort. Aujourd’hui, je ne ressens plus du tout les choses de cette manière», a-t-elle confié à Caroline Garcia, ex-n°4 mondiale comme elle.

«Avant, j'aurais été dévastée»

Son début de saison à la United Cup de Sydney illustre bien cette évolution. Balayée 1-6, 1-6 par l’excellente Jasmine Paolini, elle n’a pourtant pas sombré dans la frustration et l’auto-analyse excessive. «Avant, j’aurais été dévastée le lendemain, enfermée dans ma chambre à ressasser ce que j’aurais pu mieux faire», avoue-t-elle. Cette fois, elle a simplement profité d’une belle journée à la plage avec Bella et son mari, Martin Hromkovic.

Belinda Bencic parle d’un «meilleur équilibre» entre sa carrière et sa vie personnelle. Sa famille passe avant tout, et si un jour elle sentait qu’elle ne peut plus concilier tennis et maternité, elle n’hésiterait pas à raccrocher. Mais ses ambitions restent intactes: elle rêve toujours d’un premier sacre en Grand Chelem.

À Indian Wells, son meilleur résultat en carrière est une demi-finale en 2019. Cette année, elle débutera face à Tatjana Maria (37 ans, WTA 87). Un duel de mamans, puisque l’Allemande est déjà mère de deux enfants.