L'un des joueurs les plus spectaculaires du circuit va ranger sa raquette à l'issue de la saison prochaine. Gaël Monfils prendra sa retraite sportive fin 2026, a-t-il annoncé mercredi.

Gaël Monfils prendra sa retraite à la fin de la saison 2026

Gaël Monfils rangera sa raquette à 40 ans. Photo: Getty Images

Gaël Monfils, l'un des joueurs les plus spectaculaires et les plus appréciés du circuit, a annoncé mecredi sur les réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2026.

«Après avoir fêté mes 39 ans, il y a tout juste un mois, je voudrais faire savoir que l'année qui vient sera ma dernière en tant que joueur professionnel (...) Bien que ce sport soit de la plus grande importance pour moi, c'est avec la plus grande sérénité que je prends la décision de me retirer à l'issue de la saison 2026», indique le joueur Français dans un message en anglais.

Durant sa carrière, le Français domicilié dans le canton de Vaud a remporté 13 titres sur le circuit ATP. Il a également joué à deux reprises la finale de la Coupe Davis avec la France, contre la Serbie en 2010 et contre la Suisse en 2014. Actuel 53e mondial, Monfils a remporté son dernier titre à Auckland en janvier 2025, devenant le joueur le plus âgé à remporter un titre ATP. Le Français a disputé deux finales de Grand Chelem, à Roland-Garros en 2008 et à l'US Open en 2016, année où il a atteint le 6e rang mondial, son meilleur classement ATP.

