DE
FR

Un joueur très apprécié
Gaël Monfils prendra sa retraite à la fin de la saison 2026

L'un des joueurs les plus spectaculaires du circuit va ranger sa raquette à l'issue de la saison prochaine. Gaël Monfils prendra sa retraite sportive fin 2026, a-t-il annoncé mercredi.
Publié: il y a 25 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Partager
Écouter
Gaël Monfils rangera sa raquette à 40 ans.
Photo: Getty Images

Gaël Monfils, l'un des joueurs les plus spectaculaires et les plus appréciés du circuit, a annoncé mecredi sur les réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2026.

«Après avoir fêté mes 39 ans, il y a tout juste un mois, je voudrais faire savoir que l'année qui vient sera ma dernière en tant que joueur professionnel (...) Bien que ce sport soit de la plus grande importance pour moi, c'est avec la plus grande sérénité que je prends la décision de me retirer à l'issue de la saison 2026», indique le joueur Français dans un message en anglais.

Durant sa carrière, le Français domicilié dans le canton de Vaud a remporté 13 titres sur le circuit ATP. Il a également joué à deux reprises la finale de la Coupe Davis avec la France, contre la Serbie en 2010 et contre la Suisse en 2014. Actuel 53e mondial, Monfils a remporté son dernier titre à Auckland en janvier 2025, devenant le joueur le plus âgé à remporter un titre ATP. Le Français a disputé deux finales de Grand Chelem, à Roland-Garros en 2008 et à l'US Open en 2016, année où il a atteint le 6e rang mondial, son meilleur classement ATP.

(Développement suit)

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
A lire aussi
À Tokyo, Carlos Alcaraz s'offre son 8e titre de l'année!
Forfait pour Shanghai
À Tokyo, Carlos Alcaraz s'offre son 8e titre de l'année!
Les joueurs irrités par les odeurs de cannabis à l'US Open
«Ce qu'il y a de pire»
Les joueurs irrités par les odeurs de cannabis à l'US Open



Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus