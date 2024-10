Jannik Sinner «ne joue pas pour l'argent» et Stan Wawrinka se fout de lui

Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Stan Wawrinka a trouvé une nouvelle surface où il peut encore battre les jeunes loups: les réseaux sociaux. Le Vaudois, désormais plus à l’aise derrière son clavier que face aux nouvelles stars du circuit, a réagi par un emoji hilare à la déclaration de Jannik Sinner affirmant qu’il ne joue pas «pour l’argent» après avoir remporté un jackpot historique. Fraîchement titré au Six Kings Slam de Riyad en Arabie Saoudite, l'Italien a remporté 6 millions de dollars, soit le plus gros chaque jamais gagné sur un court de tennis.

Dans un contexte où la question des motivations financières des athlètes occupe de plus en plus d’espace, cette phrase de Sinner n’a pas manqué de faire sourciller. Après tout, il n’est pas difficile de se demander si, à seulement 23 ans, il se tourne vraiment vers le Moyen-Orient pour la beauté du geste. A la peine sur le court face à la nouvelle génération, Wawrinka rappelle que l'expérience, ça compte encore… du moins sur la toile. En un «😂», il résume ce que beaucoup pensent tout bas.

Le «troll» de Stan Wawrinka rappelle que la nouvelle génération, si talentueuse soit-elle, reste vulnérable face à la causticité des aînés. Pour Sinner, il faudra peut-être autant de finesse dans la communication que dans ses coups droits pour se protéger des railleries d’un vétéran qui, malgré ses adieux à l’élite mondiale, prouve que le sens de l’humour peut être une arme tout aussi redoutable qu’une gifle de revers à une main.

Nombreuses réponses

L’attaque silencieuse de Wawrinka, reçue par près de 240'000 vues en quelques heures, n’est qu’un exemple de plus de ce débat grandissant sur l’éthique dans le sport de haut niveau. Jannik Sinner pourra peut-être justifier ses motivations comme il l’entend, mais il doit désormais compter avec l’œil vigilant — et moqueur — de ses pairs. En quelques années, X est devenu l’arène parallèle où les rivalités sportives se déploient sous des formats aussi courts que percutants. Et pour l’instant, dans cette joute verbale, Wawrinka mène le jeu d’une longueur de smiley.

À une petite nuance près. Plusieurs internautes ont rappelé au Vaudois qu'il a, lui aussi, déclaré ne pas jouer au tennis pour l'argent, mais par passion. D'autres ironisent sur le fait qu'il aurait toujours refusé les chèques ou les primes d'engagement tout au long de sa carrière. En se moquant de Jannick Sinner, Stan Wawrinka a ouvert la porte à un retour gagnant de la part de l'opposition même si l'Italien n'a pas (encore) répondu.