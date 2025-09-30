DE
Un calendrier trop lourd
Coco Gauff demande elle aussi des saisons plus courtes

Coco Gauff, troisième au classement mondial, demande un raccourcissement du calendrier WTA. L'Américaine de 21 ans estime qu'il est «impossible» de disputer davantage de tournois et souhaite trouver une solution pour raccourcir la saison pendant sa carrière.
Publié: il y a 52 minutes
L'Américaine, comme d'autres joueuses, estime que le calendrier est déjà surchargé.
Photo: IMAGO/Xinhua
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Américaine Coco Gauff, 3e mondiale a demandé à son tour aux instances dirigeantes de la WTA d'alléger le calendrier, mardi en marge du tournoi de Pékin. Selon elle, il est «impossible» de jouer davantage.

«Avec de plus en plus de tournois étalés sur deux semaines, ça n'a pas de sens de tirer comme ça sur son corps», a estimé la joueuse de 21 ans. «J'aimerais voir, au cours de ma carrière sur le circuit, une solution trouvée pour raccourcir la saison», a-t-elle ajouté.

La Polonaise Iga Swiatek, numéro 2 mondiale, avait déjà déclaré la veille qu'elle pourrait renoncer à certains tournois obligatoires afin de préserver sa santé.

20 tournois annuels obligatoires pour les meilleures

Selon le règlement de la WTA, les meilleures joueuses sont obligées de participer aux quatre tournois du Grand Chelem, aux 10 tournois WTA 1000 et à au moins six tournois de niveau WTA 500.

En 2025, la saison a débuté le 27 décembre 2024 et se terminera pour les meilleures le 8 novembre à l'issue du Masters.

«Je suppose que d'un point de vue commercial, cela peut s'entendre, mais du point de vue de la santé des joueuses, je ne suis pas vraiment d'accord, a déclaré Gauff. J'ai joué autant que je le pouvais et il est impossible de suivre le rythme des six tournois 500.»

L'Américaine, qui a battu mardi la Suissesse Belinda Bencic en 8es de finale, a rappelé avoir fait l'impasse sur le tournoi WTA 500 de Washington cet été pour se reposer avant l'enchaînement des tournois WTA 1000 à Montréal puis Cincinnati qui précèdent l'US Open.

«J'aimerais vraiment voir comment nous pouvons trouver un équilibre afin de faciliter un peu les choses pour les joueuses et les tournois», a-t-elle ajouté.

