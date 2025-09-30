DE
FR

Face à Coco Gauff
Belinda Bencic éliminée en 8e de finale à Pékin

Belinda Bencic (WTA 17) s'est inclinée en 8e de finale du WTA 1000 de Pékin en 4-6 7-6 (7-4) 6-2 en 2h31' mardi. Face à Coco Gauff, numéro trois mondiale, elle a été à trois points de la victoire.
Publié: 08:45 heures
|
Dernière mise à jour: 08:46 heures
Partager
Écouter
Il n'a manqué que trois points à Belinda Bencic pour sortir vainqueure face à la numéro trois mondiale ce mardi à Pékin.
Photo: Mahesh Kumar A.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La St-Galloise n'est pas passée loin de la victoire contre l'Américaine Coco Gauff, qu'elle avait déjà affrontée à trois reprises cette année, pour une seule victoire de la Suissesse à Indian Wells.

Au 2e set, la Suissesse de 28 ans s'est retrouvée à 3 points de la victoire à 5-4 puis au tie-break, mais a laissé la Floridienne revenir à un set partout. La championne olympique 2021 a concédé le break d'entrée au 3e set, puis a perdu un deuxième jeu de service. La voie était libre pour Coco Gauff, toujours en lice pour une 2e titre cette année après Roland-Garros.

La St-Galloise avait enlevé le premier set alors qu'elle avait concédé le break à 1-3, avant de reprendre l'avantage. Bencic a ensuite eu besoin de cinq balles de set sur son service pour remporter le premier jeu 6-4.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus