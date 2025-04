Alexander Zverev remporte l'ATP 500 de Munich le jour de ses 28 ans. Le no 3 mondial bat Ben Shelton 6-2 6-4, sans concéder de balle de break, pour son 24e titre en carrière et son 3e à Munich.

Alexander Zverev: un 24e titre le jour de ses 28 ans Photo: Matthias Schrader

ATS Agence télégraphique suisse

Alexander Zverev a fêté dimanche de la plus belle des manières son 28e anniversaire. Le no 3 mondial s'est offert comme cadeau le titre à l'ATP 500 de Munich. Il s'est imposé 6-2 6-4 devant Ben Shelton (ATP 15) sans avoir concédé la moindre balle de break. Il a ravi le service de l'Américain d'entrée de jeu dans les deux manches pour cueillir le 24e titre de sa carrière, son troisième à Munich après ses succès en 2017 et en 2018.

Méconnaissable depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie face à Jannik Sinner en début d'année, Alexander Zverev a retrouvé toutes ses sensations à Munich. Il a rappelé en Bavière qu'il demeure l'un des grands favoris du prochain Roland-Garros, dont il fut le finaliste l'an dernier.