La star du tennis Naomi Osaka et le rappeur Cordae se sont séparés. La Japonaise a annoncé la nouvelle sur Instagram et a souligné que la séparation s'était faite en bons termes. La Japonaise, qui est récemment devenue maman, vient de faire son retour au jeu.

Un an et demi après la naissance de sa fille

1/6 Naomi Osaka a surpris tout le monde en annonçant sa rupture avec le rappeur américain Cordae. Photo: AFP

Carlo Steiner

Le monde du tennis est surpris! Naomi Osaka (WTA 50) et le rappeur Cordae (tous deux 27 ans) se sont séparés. La Japonaise l'a annoncé dans une story Instagram: «Nous ne sommes plus un couple. Nous nous sommes séparés en bons termes, c'est une grande personne et un super père».

La tenniswoman a ajouté: «Je suis vraiment heureuse que nos chemins se soient croisés, car ma fille est le plus grand des cadeaux et j'ai beaucoup grandi grâce à nos expériences communes». Cette séparation intervient seulement un an et demi après la naissance de leur fille Shai. Cordae a été nommé deux fois aux Grammy Awards avec son premier album solo «The Lost Boy». Il a régulièrement soutenu sa petite amie depuis les tribunes, comme par exemple lors de son premier titre à l'US Open en 2020.

En pleine forme - mais avec des soucis de blessures

La quadruple vainqueure de Grand Chelem a atteint dernièrement à Auckland, en Nouvelle-Zélande, sa première finale (5 janvier) depuis la pause bébé, mais elle a dû y renoncer en larmes en raison d'une blessure au ventre, après avoir remporté le premier set 6-4 contre Clara Tauson (WTA 41). «Je veux simplement remercier tout le monde de m'avoir accueillie dans une si belle ville», a déclaré Naomi Osaka après le match. «J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Je suis vraiment désolée de la façon dont cela s'est terminé».

Elle ne s'est pas montrée trop inquiète de sa blessure. «Je vais passer une IRM. Mais je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de quelque chose de grave et je reste très optimiste pour l'Open d'Australie», a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le premier Grand Chelem de l'année à Melbourne, que Naomi Osaka a déjà remporté deux fois (en 2019 et 2021), débute dimanche.

«Il y a des moments difficiles, mais...»

En Nouvelle-Zélande, Naomi Osaka a également parlé de sa vie de mère. «Il y a des moments où c'est vraiment difficile, où je vais au bout de mes limites», a-t-elle déclaré au début de la semaine de tournoi. «Mais ensuite, je réalise que j'étais enceinte il n'y a pas si longtemps et que je veux simplement rejouer». Elle a manqué toute la saison 2023.