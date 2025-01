La joueuse de tennis canadienne Gabriela Dabrowski a reçu un diagnostic de cancer du sein au printemps 2024. Malgré deux opérations et d'autres traitements, la Canadienne a remporté Wimbledon et la médaille de bronze olympique.

1/6 Gabriela Dabrowski a lutté contre le cancer du sein pendant la saison. Photo: keystone-sda.ch

Manuela Bigler

Gabriela Dabrowski (32 ans) a vécu en 2024 l'une des meilleures saisons de sa carrière. La joueuse de tennis canadienne a atteint la finale de Wimbledon avec sa partenaire de double néo-zélandaise Erin Routliffe, elle a remporté la médaille de bronze en double mixte avec Felix Auger-Aliassime aux Jeux olympiques de Paris et, pour terminer l'année, elle a remporté avec Erin Routliffe les finales WTA à Riyad. Comme Gabriela Dabrowski l'a révélé peu avant la fin de l'année, cette année couronnée de succès a également été très difficile.

En effet, la Canadienne a été diagnostiquée d'un cancer pendant la saison en cours. «Comment quelque chose de si petit peut-il causer un si gros problème? C'est la question que je me suis posée lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer du sein à la mi-avril», écrit Gabriela Dabrowski dans un long post sur Instagram. Lors d'un auto-examen au printemps 2023, elle avait découvert une grosseur dans son sein gauche, mais un examen médical n'avait tout d'abord pas permis de déceler la maladie.

Gabriela Dabrowski a subi deux opérations.

Comme le nodule s'est agrandi avec le temps, Gabriela Dabrowski a subi une nouvelle biopsie un an plus tard et a finalement reçu le diagnostic de cancer qui a bouleversé sa vie et son entraînement quotidien. La triple gagnante du double Grand Chelem s'est retirée de la compétition en avril et en mai et a dû subir deux opérations. Elle a ensuite suivi un entraînement de reconstruction. «Au service, mon entraîneur lançait à chaque fois la balle pour moi, car je ne pouvais pas lever mon bras gauche suffisamment haut», écrit Gabriela Dabrowski à propos des défis de la rééducation.

Malgré le diagnostic et le traitement du cancer en cours, elle a finalement repris la compétition au plus haut niveau après une pause de trois mois. Lors de l'Open de Rothesay à Nottingham, Gabriela Dabrowski est revenue sur les courts de tennis et a fêté son retour en remportant le tournoi en double avec Erin Routliffe.

«Un privilège de me considérer comme une survivante»

La Canadienne a ensuite reporté la suite de son traitement afin de pouvoir disputer Wimbledon et les Jeux olympiques en juillet. A partir du mois d'août, d'autres séances de radiothérapie et de traitement ont suivi, pendant lesquelles Gabriela Dabrowski a continué à disputer des tournois, souvent en étant fatiguée. «Terminer la saison au plus haut niveau possible - tout cela semble surréaliste», résume la jeune femme de 32 ans en évoquant cette période difficile.

«Au début de mon diagnostic, j'avais peur que le cancer fasse partie de mon identité pour toujours», poursuit Gabriela Dabrowski. Mais elle n'a plus ce sentiment aujourd'hui. «C'est un privilège de pouvoir me qualifier de survivante», conclut la double numéro trois mondiale dans son message sur les médias sociaux. En cette nouvelle année, la Canadienne veut repartir à l'assaut - et célébrer d'autres succès.