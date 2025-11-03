Abu Dhabi, Wimbledon, Tokyo: Belinda Bencic a brillé cette saison pour son retour au plus haut niveau en tant que mère.

Au revoir, 2025! Belinda Bencic a le doit à une pause bien méritée. Photo: Getty Images

Marco Pescio

Belinda Bencic (28 ans) a conclu l’année 2025 sur une note spectaculaire en remportant le titre à Tokyo, malgré une petite déception : quelques jours plus tard, elle n’a pas pu disputer le quart de finale à Hong Kong à cause d’une blessure à la cuisse. Cela n’enlève rien à une première saison complète après sa pause maternité, qui a marqué les esprits dans le monde du tennis. Voici les chiffres qui témoignent de sa performance.

2 titres

Pour la quatrième fois de sa carrière après 2015, 2019 et 2023, Belinda Bencic termine une saison avec deux victoires en tournois WTA. La joueuse de Suisse orientale a remporté les tournois 500 d’Abu Dhabi et de Tokyo. À cela s’ajoute sa demi-finale à Wimbledon, qui fait partie de ses plus grands succès de la saison, avec un total de 39 victoires et 17 défaites.

2’602’954 dollars

C’est le montant du prize money que Belinda Bencic a empoché en 2025 – Hong Kong en plus. Converti avant impôts, cela représente environ 2’080’000 francs suisses, soit près d’un sixième de l’ensemble de ses gains en carrière. Le plus gros chèque de l’année provient de Wimbledon, où sa demi-finale lui a rapporté plus de 800’000 francs bruts.

11e place

Belinda Bencic n’a pas réussi à revenir dans le top 10 mondial, mais sa progression à la 11e place est déjà impressionnante, surtout après une année de pause pour accoucher et un début de saison au 487e rang! Elle n’avait fait mieux qu’une seule fois depuis 2014, lorsqu’elle avait terminé 8e mondiale en 2019.

3h33

La condition physique était l’un des enjeux au début de la saison après sa longue pause. Sur le chemin du titre à Tokyo, Belinda Bencic a passé huit heures et neuf minutes sur le court en quatre matches en octobre. Son match contre Yuliia Starodubtseva (Ukr) à Ningbo a été le plus long de l’année sur le circuit WTA, durant 3 heures et 33 minutes (5:7, 6:4, 7:5).

3 victoires contre le top 10

Cette année, Belinda Bencic a battu trois joueuses du top 10: Jelena Rybakina (Kaz) à Abu Dhabi, Coco Gauff (USA) à Indian Wells et Mirra Andreeva (Rus) à Wimbledon. Elle a toutefois perdu huit (ou neuf, avec la United Cup) confrontations contre des joueuses du top 10, ce qui représente le principal défi pour 2026: améliorer ses performances face aux meilleures pour revenir dans le top 10.

5 sets remportés 6:0

Belinda Bencic a montré qu’elle pouvait dominer ses adversaires. À Abu Dhabi, elle a infligé un «bagel» à Veronika Kudermetova (0:6, 0:6). Au total, elle a remporté cinq sets 6:0 cette saison. La reine des bagels reste Iga Swiatek, qui en a compté 17 en 2025, dont trois mémorables à Wimbledon, dont le deuxième set de la demi-finale contre Belinda Bencic. La dernière fois qu’une finale féminine à Wimbledon avait vu un set 6:0 remonter à 1911.