Il enchaîne à Cancun
Deux victoires le même jour pour Stan Wawrinla

Stan Wawrinka a enchaîné deux succès le même jour au Challenger de Cancun. Le Vaudois a battu le Japonais Rio Noguchi, quelques heures après son succès face au Canadien Cleeve Harper mercredi.
Publié: il y a 52 minutes
Stan Wawrinka a fêté deux succès le même jour à Cancun (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka a signé deux victoires le même jour au Challenger de Cancun. Mercredi, le Vaudois a d’abord battu le Canadien Cleeve Harper, avant de s’imposer quelques heures plus tard face au Japonais Rio Noguchi. L'ex-numéro 3 mondial, désormais 152e au classement ATP, s'est imposé 6-4 6-3 contre le Japonais de 26 ans (ATP 210). Il avait dominé Harper (ATP 1181) sur le même score un peu plus tôt dans la station balnéaire mexicaine.

Wawrinka, qui n'a pas reçu de wild-card pour disputer l'US Open (24 août - 7 septembre), est toujours à la recherche d'un premier titre cette année. Il tentera de se qualifier pour le dernier carré à Cancun dans la nuit de jeudi à vendredi face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 86), récent finaliste du Swiss Open de Gstaad.

