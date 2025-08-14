Jannik Sinner dans le dernier carré à Cincinnati

Jannik Sinner en démonstration.
Photo: IMAGO/Imagn Images
ATS Agence télégraphique suisse
L'Italien, tenant du titre dans l'Ohio, a conquis un 25e succès d'affilée sur dur. Sinner n'a laissé que neuf points à Auger-Aliassime (sur 34) lors du premier set avant de connaître un léger relâchement en début de deuxième manche (breaké et mené 2-0), puis de dérouler en inscrivant les six derniers jeux.
Sinner, qui fêtera ses 24 ans samedi, effectue sa reprise à Cincinnati, où il n'a pas encore perdu un set en quatre matches, après sa victoire à Wimbledon en juillet. Il affrontera samedi en demi-finale soit le Danois Holger Rune (22 ans, ATP 9), soit la sensation française Térence Atmane (23 ans), 136e mondial et issu des qualifications.
