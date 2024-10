Nick Kyrgios laisse entrevoir la fin de sa carrière

Kyrgios laisse entendre qu'il pourrait mettre fin à sa carrière dans un post Instagram énigmatique. Photo: IMAGO/Sipa USA

Carlo Steiner et Blicky IA

Déclarations contradictoires chez Nick Kyrgios: la flamboyante star du tennis a annoncé mardi matin dans un message sur Instagram son intention de revenir sur les courts début 2025 et de jouer sur le circuit australien.

Peu après, l'ancien finaliste de Wimbledon a publié un court message énigmatique dans un post Instagram. «Tennis, – ouf – c'était un voyage fou! Tout a commencé à cause de vous. Je vous suis reconnaissant pour toujours. J'aime tous mes fans. Il ne reste plus que quelques chapitres», écrit-il.

Kyrgios laisse-t-il déjà entrevoir la fin de sa carrière? Le joueur de 29 ans, qui a disputé son dernier match en juin 2023 à Stuttgart en raison d'une blessure au genou, ne semble en tout cas pas avoir l'intention de continuer éternellement. Dès le début de l'année, des rumeurs ont circulé sur une retraite de l'Australien blessé.

La finale de Wimbledon en point d'orgue

Les photos publiées dans le post sont également une petite rétrospective de moments de la carrière de Kyrgios. Une photo le montre à chaque fois avant les duels du Grand Chelem contre les stars Rafael Nadal (huitième de finale de l'Open d'Australie en 2020) et Novak Djokovic (finale de Wimbledon en 2022). Son duel contre le Serbe en finale du plus prestigieux tournoi majeur a été son plus grand match.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Kyrgios est considéré comme l'un des joueurs les plus spectaculaires du circuit ATP. D'une part en raison de son style de jeu, mais d'autre part aussi en raison de son comportement sur le court, qui frise parfois l'antisportif. Il a également souvent une opinion forte et écoutée sur les sujets d'actualité dans le monde du tennis, comme l'affaire de dopage concernant le numéro un mondial Jannik Sinner.