Marco Pescio

L'Open d'Australie, Roland-Garros, Cincinnati et l'US Open: en 2023, Novak Djokovic (37 ans) présentait à ce stade de la saison un bilan plus qu'impressionnant. Le triomphe à Wimbledon était même à portée de main, si ce diable de Carlos Alcaraz (21 ans) ne l'avait pas battu dans un match légendaire en cinq sets. 2023 a été une démonstration de force de Novak Djokovic qui, grâce à sa victoire à New York, avait égalé le record historique de 24 titres du Grand Chelem, établi par Margaret Court.

Mais un an plus tard, il ne reste plus grand-chose de la domination de Novak Djokovic. Le Serbe a remporté l'or olympique tant attendu à Paris, mais pour le reste, son palmarès sur le circuit est vierge. Excepté à Wimbledon, où il a de nouveau perdu en finale contre Alcaraz, il n'a pas atteint une seule autre finale. En 2024, le recordman a dû faire face à de nouveaux obstacles - la motivation, les blessures et, surtout, la jeune génération de plus en plus forte autour d'Alcaraz et du récent vainqueur de l'US Open Jannik Sinner (23 ans).

Finales ATP - Race to Turin, situation après l'US Open 1. Jannik Sinner (Italie) 9000 points (qualifié) 2. Alexander Zverev (Allemagne) 6115 (qualifié) 3. Carlos Alcaraz (Espagne) 6010 4. Daniil Medvedev (Russie) 4420 5. Taylor Fritz (USA) 3890 6. Casper Ruud (Norvège) 3795 7. Andrey Rublew (Russie) 3480 8. Alex de Minaur (Australie) 3305 9. Novak Djokovic (Serbie) 3260 10. Grigor Dimitrov (Bulgarie) 2835

Le réservoir de Djokovic est-il encore suffisant pour dépasser une fois de plus ses nouveaux rivaux? La légende américaine John McEnroe en doute, comme il l'explique à «Eurosport»: «En ce moment, c'est certainement la première fois qu'on se demande sérieusement s'il peut encore gagner». L'Américain parle de la perte du «facteur peur chez les adversaires». En d'autres termes, Djokovic a perdu cette année son aura d'invincibilité. Même les joueurs qui rêvaient autrefois de le battre dans un grand tournoi y croient désormais. A New York, il s'est incliné au troisième tour face à l'Australien Alexei Popyrin (25 ans), qui était la tête de série numéro 28.

Un 25e titre pour le stimuler

John McEnroe relativise un peu: «Novak Djokovic a remporté trois des quatre Grands Chelems de l'année dernière et l'or olympique cette année. Qui peut affirmer sérieusement qu'il ne sera plus jamais au sommet?». En ce qui concerne le facteur de motivation, Djokovic a toujours le 25e succès en Grand Chelem en tête, qui lui permettrait de devenir le seul détenteur du record, tous sexes confondus. John McEnroe pense que cela pourrait pousser le Serbe à se surpasser encore une fois.

Mais avant cela, le nouveau numéro quatre mondial - qui a perdu 1900 points suite à son élimination précoce à l'US Open - va devoir affronter un automne explosif. Actuellement, sa participation aux finales ATP à Turin est même en danger. Novak Djokovic n'occupe actuellement que la neuvième place dans la course au tournoi des huit meilleurs joueurs de la saison. Ses concurrents immédiats sont certes à portée de main, mais il doit tout de même gagner des points dans les semaines à venir, jusqu'au tournoi qui se déroulera du 10 au 17 novembre.