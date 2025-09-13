Stan Wawrinka en demi-finale à Rennes

Stan Wawrinka (WTA 149) disputera samedi à Rennes sa quatrième demi-finale de l'année sur le front des Challengers. Le Vaudois de 40 ans a sorti le Belge Michael Geerts en quart de finale.

Stan Wawrinka figure dans le dernier carré du Challenger de Rennes Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Tête de série no 2 du tableau, Stan Wawrinka s'est imposé 7-6 (7/2) 7-5 devant le 324e mondial vendredi soir. Il n'a donc pas lâché le moindre set dans ses trois premiers matches disputés sur le rapide court en dur breton, et n'a toujours pas perdu son service cette semaine (aucune balle de break concédée en quart).

Une adversité toute relative

L'ex-no 3 mondial devrait pouvoir poursuivre sur sa lancée samedi en demi-finale, où il se mesurera à l'Allemand Patrick Zahraj (ATP 259) ou à l'Américain Cannon Kingsley (ATP 567). Une finale de rêve face au Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série no 1 à Rennes, reste possible.

Stan Wawrinka a dépassé une seule fois le stade des demi-finales cette année dans un Challenger, début mai à Aix-en-Provence où il avait ensuite subi la loi de Borca Coric en finale. L'occasion est donc belle de soulever à nouveau un trophée, plus de cinq ans après son dernier titre cueilli dans le Challenger de Prague en août 2020.