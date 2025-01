17e victoire de suite pour Sinner, qualifié pour les huitièmes

Jannik Sinner poursuit sa route à Melbourne Photo: JOEL CARRETT

ATS Agence télégraphique suisse

Jannik Sinner s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. L'Italien, vainqueur pour la 4e fois en autant de duels face à son adversaire, s'est imposé 6-3 6-4 6-2 et rejoint ses rivaux Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e) et Novak Djokovic (7e) parmi les seize derniers joueurs en lice.

Sinner, désormais sur une série de 17 victoires d'affilée, affrontera en huitièmes de finale le Danois Holger Rune (13e) ou le Serbe Miomir Kecmanovic (51e), qui disputent leur 3e tour dans la soirée.

Double vainqueur en Grand Chelem (Open d'Australie et US Open 2024), le champion de 23 ans n'a plus été battu depuis plus de trois mois et sa défaite en finale du tournoi ATP 500 de Pékin contre Alcaraz, début octobre.