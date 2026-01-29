Aryna Sabalenka en finale à Melbourne

ATS Agence télégraphique suisse
Sacrée en 2023 et en 2024 à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera samedi la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 5) ou l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) pour tenter de décrocher un cinquième titre du Grand Chelem. Elle a aussi gagné les US Open 2024 et 2025.
Battue l'an dernier en finale à Melbourne par Madison Keys, Aryna Sabalenka a dominé les débats face à Elina Svitolina, qui devra donc patienter avant de jouer une première finale majeure. Elle n'a connu qu'une brève alerte à l'entame du deuxième set, concédant les deux premiers jeux. Mais elle a gagné les cinq suivants pour classer l'affaire en moins d'1h20 de jeu.
