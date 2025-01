Madison Keys use Swiatek pour s'offrir une finale contre Sabalenka

1/2 Madison Keys n'en revient pas: l'Américaine vient d'éliminer Iga Swiatek en demi-finale de l'Open d'Australie le 23 janvier 2025 à Melbourne. Photo: WILLIAM WEST

Finale inattendue à l’Open d’Australie: la double tenante du titre Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, affrontera l’Américaine Madison Keys (14e), qui a réussi l’exploit d’éliminer jeudi Iga Swiatek (2e).

Après la qualification facile de la Bélarusse contre l'Espagnole Paula Badosa (12e) en début de programme, tout semblait indiquer que sa rivale polonaise, impitoyable depuis le début du tournoi et lauréate 7-5 de la première manche, allait la rejoindre pour lui disputer le titre.

Mais la quintuple lauréate en Grand Chelem (4 Roland-Garros et 1 US Open) a complètement déjoué dans le deuxième set contre Keys, perdu 6-1 en 27 minutes, avant de concéder la dernière manche au super tie-break après avoir gaspillé une balle de match. Battue 5-7, 6-1, 7-6 (10/8), la 2e joueuse mondiale reste donc coincée au stade des demi-finales à Melbourne, déjà atteint en 2022, mais jamais dépassé.

La Varsovienne de 23 ans perd aussi une occasion de récupérer le trône de N.1 mondiale, dont Sabalenka l'a fait choir en octobre mais qu’elle aurait regagné si elle avait battu la Bélarusse en finale.

«Je suis encore en train d'essayer de réaliser ce qui se passe. Oui, je suis en finale!» a lancé, incrédule, Madison Keys. Sept ans et demi après sa première finale en Grand Chelem, perdue contre Sloane Stephens à l’US Open 2017, la tombeuse de Swiatek s’offre à 29 ans une deuxième chance de décrocher un titre en Grand Chelem.

«Chair de poule»

Elle devra pour cela vaincre la double tenante du titre Aryna Sabalenka (26 ans), qui a réalisé jeudi un de ses matches les plus solides depuis le début de la quinzaine australienne contre son amie Paula Badosa.

En atteignant une troisième finale de rang à Melbourne, la native de Minsk a signé une performance inédite depuis 2017 et les trois matches pour le titre consécutifs de Serena Williams (sacrée en 2015 et 2017).

Elle pourrait remonter encore plus loin dans le temps si elle venait à s'adjuger le trophée samedi. Aucune joueuse n'est parvenue à triompher trois années de suite à Melbourne depuis la Suissesse Martina Hingis, titrée sans discontinuer en 1997, 1998 et 1999.

Une perspective qui lui donne «la chair de poule», a-t-elle avoué sur le court après sa victoire. «Ça voudrait dire tellement pour moi si je parvenais à inscrire mon nom dans l'histoire», a ajouté Aryna Sabalenka, sous les yeux notamment de la légende australienne Margaret Court, lauréate de 24 titres du Grand Chelem.

La N.1 mondiale s’est montrée souveraine contre son amie Paula Badosa, après avoir souffert au 3e tour contre la Danoise Clara Tauson (42e), difficilement battue en deux sets, puis s'être fait peur en quart de finale contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e), vaincue en trois manches.

Tout juste a-t-elle mis deux jeux à se régler en début de partie, concédant le break dès son premier jeu de service et multipliant les fautes directes. Menée 2-0, 40-0, le «Tigre» bélarusse a soudain rugi pour débreaker et confirmer sur son service (2-2).

Au bout d'un cinquième jeu très accroché, la N.1 mondiale a réussi à breaker une deuxième fois son adversaire espagnole pour s'emparer des commandes de la partie et ne plus les lâcher.

En finale, elle devra cependant se méfier de Keys, qui a remarquablement défendu contre Swiatek, en difficulté sur son service et souvent incapable de conclure les points face à la ténacité de son adversaire, qui disputait sa troisième demi-finale à Melbourne.

Le troisième set a illustré la combativité de l'Américaine, qui a notamment survécu à une balle de match à 6-5, contre une adversaire qui l’avait battue quatre fois en cinq confrontations.

Keys et Badosa réintégreront dès lundi le top 10 mondial, qu'elles avaient respectivement quitté en janvier 2023 et en octobre 2022. L'Espagnole a même dégringolé jusqu'au 140e rang mondial après une fracture de fatigue au dos qui a gâché la fin de sa saison 2023 et une partie de 2024.