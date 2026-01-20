DE
Abandon d'Hugo Gaston
Accès facilité au 2e tour pour Jannik Sinner à Melbourne

Jannik Sinner a bénéficié mardi de l'abandon d'Hugo Gaston au bout de deux sets pour se qualifier pour le 2e tour de l'Open d'Australie. Le no 2 mondial est double tenant du titre à Melbourne.
Publié: il y a 55 minutes
Jannik Sinner sera au rendez-vous du 2e tour à Melbourne.
L'Italien de 24 ans menait 6-2 6-1 quand le Français (ATP 93) a jeté l'éponge. Tombé au sol durant le premier set après avoir retourné une amortie de Sinner, Gaston a fait appel à un soigneur à la fin du premier set, qui lui a donné un comprimé sans que la nature précise de sa blessure soit claire dans l'immédiat.

Le prochain adversaire de Sinner sera le Croate Dino Prizmic (ATP 127) ou l'Australien James Duckworth (ATP 88).

Pour son premier match officiel de la saison, le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem a mis un peu de temps à se régler, devant notamment sauver trois balles de break dès le premier jeu.

Mais une fois qu'il a réussi à prendre le service de Gaston dans le sixième jeu, particulièrement accroché, Sinner a déroulé, s'adjugeant les sept jeux suivants. Quelques instants après avoir arraché son seul jeu d'une deuxième manche à sens unique, le Français a signifié à son adversaire qu'il renonçait, après un peu plus d'une heure de match.

Invaincu depuis son abandon début octobre au troisième tour du Masters 1000 de Shanghaï, le no 2 mondial a aligné mardi une seizième victoire d'affilée et rejoint au deuxième tour de l'Open d'Australie Carlos Alcaraz (ATP 1), Alexander Zverev (ATP 3) et Novak Djokovic (ATP 4).

