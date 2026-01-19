Les Vaudois ont perdu après prolongation face à Rapperswil ce dimanche (3-4 ap) et ne sortent pas la tête de l'eau. Victorieux chichement à Kloten vendredi, ils n'ont rassuré personne ce week-end.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir vu le Lausanne HC toucher le fond coup sur coup face à Fribourg (0-4) et Genève (0-3), on était en droit de se poser des questions avant ce week-end avec deux affrontements largement à la portée des Lions. Comment allaient-ils réagir? Les propos de Damien Riat appelant à la prise de conscience individuelle allaient-ils faire mouche? Les Vaudois allaient-ils toujours pouvoir viser le Top 4 après le déplacement à Kloten et la réception de Rapperswil, deux adversaires prenables?

Au terme de ce week-end, aucune réponse n'est venue mettre fin à ces interrogations. Bien au contraire, puisque d'autres se sont même ajoutées, dont la plus inquiétante: La place dans le Top 6 est-elle en danger? Car c'est bien la réalité de ce jour du côté de la Vaudoise aréna après cette défaite contre Rapperswil et ce week-end ponctué par trois unités de plus au compteur.

Sous le joug des Lakers

Car la froide réalité des chiffres n'a rien de rassurant en ce lundi matin. La question semblait incongrue au moment de la pause de Noël. Mais aujourd'hui, il faut bien se dire que les Lions sont sous le joug de Rapperswil. Certes, les Saint-Gallois sont à sept longueurs du LHC. Mais ils comptent deux matches de moins que les Vaudois. D'ici la trêve olympique, «Rappi» disputera cinq rencontres, contre trois aux hommes de Geoff Ward. De quoi potentiellement refaire une partie du retard.

En cas de victoire ce dimanche, la place dans le Top 6 aurait quasi été assurée. «C'est un problème de confiance et mental, admet Théo Rochette, buteur pour la première fois depuis six matches ce dimanche. Ce n'est pas une période facile, mais j'ai l'impression que nous avons fait de bonnes choses. Nous devons continuer de travailler et je suis sûr que cela va tourner.»

Positivisme dans le vestiaire

Au rayon de ces «bonnes choses», on peut sans souci mentionner le premier tiers qui a vu les Lausannois se présenter à trois reprises en échappée solitaire en direction du but de Rapperswil. Les trois essais ont été interceptés par Melvin Nyffeler. Difficile, pour une équipe en panne de confiance, de jouer sereinement en vendangeant de la sorte. «Si l'un ou l'autre termine au fond, on parle peut-être d'un autre match, remarque Geoff Ward. Mais c'est à nous de continuer à bosser durant 60 minutes et plus pour que cela tourne en notre faveur.»

Il est d'autant plus important que l'attaque carbure à nouveau, car défensivement, les arrières n'ont pas donné toutes les garanties, notamment au niveau de la relance. Ce n'est pas un hasard si le jeu de transition a, une nouvelle fois, paru englué en zone neutre, comme bien trop souvent ces derniers temps. «J'ai tout de même l'impression que nous avons fait des pas vers l'avant, même si ce n'est pas encore suffisant, ajoute Geoff Ward. Je sens toutefois que nous sommes proches.»

Situation inconfortable

Si le ton des acteurs lausannois est posé, la réalité du classement va tôt ou tard forcément ajouter un peu de pression. «C'est normal qu'il y ait plus d'intensité à ce stade de la saison, concède Geoff Ward. Mais nous avons un groupe de leaders qui a connu les play-off ces deux dernières saisons, si je pense à Damien (Riat), Aurélien (Marti) ou Ken (Jäger).»

La sérénité que dégage le technicien canadien ne sera pas de trop ces prochains jours. Avant la pause olympique, le LHC ne joue plus que trois matches. Après la réception de Bienne (vendredi), le LHC se déplacera coup sur coup à Berne et Zoug. Autant de matches face à des adversaires mal classés qui doivent permettre aux Lions de se relancer... et d'assurer leur qualification pour les play-off sans devoir trembler jusqu'à la dernière journée.

Sur ce qu'ils ont montré ce week-end ou plus généralement depuis le début de l'année, il y a de quoi se poser encore bien des questions. Seules plusieurs victoires les feront disparaître. Problème? Les Lausannois ne savent plus vraiment comment faire pour gagner. Ce week-end, le LHC semble n'avoir ni avancé, ni reculé. Ce surplace n’est pas encore rédhibitoire. Mais à force d’attendre que ça tourne, le risque est surtout de voir les autres passer devant.