Le Lausanne HC s’est incliné après prolongation face à Rapperswil et concède une nouvelle défaite après son embellie de vendredi à Kloten. Grâce à ce succès, les Saint-Gallois mettent les Vaudois sous pression dans la course pour le Top 6.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En ce dimanche après-midi, l’enjeu était clair entre le Lausanne HC et les Rapperswil-Jona Lakers. En s’imposant dans le temps réglementaire, les Vaudois auraient mis un terme au suspense dans la lutte pour la sixième place en reléguant les Saint-Gallois à plus de dix longueurs. Les Lions se seraient, sauf improbable retournement de situation, assuré une qualification pour les play-off.

Et c’est avec le couteau entre les dents qu’ils ont entamé cette rencontre, puisque Ken Jäger, déjà buteur vendredi, s’est présenté seul face à Melvin Nyffeler après une poignée de secondes seulement. Le Grison du Lausanne HC s’est toutefois heurté à un gardien adverse très à son affaire lors de ce tiers-temps initial. Il a en effet mis en échec Théo Rochette (12e) ou encore Drake Caggiula (14e) et Erik Brännström (20e). Nathan Vouardoux a bien cru ouvrir son compteur buts de la saison. Mais sa réussite de la 15e a justement été annulée pour un hors-jeu.

Et les visiteurs, dans tout cela? Ils ont également pu se créer quelques actions dangereuses, notamment lors d’une période de supériorité numérique aux alentours de la 14e minute. Malte Strömwall et Tyler Moy ont été les Saint-Gallois les plus remuants, mais Kevni Pasche s’en est parfaitement tiré devant son filet.

Théo Rochette, enfin!

La deuxième période a vu les Vaudois enfin trouver le chemin des filets dès la 21e. Muets tant contre Fribourg (0-4) que face à Genève (0-3), ils ont pu ouvrir la marque par l’inévitable Erik Brännström. Le Suédois, auteur du but décisif à Kloten vendredi, a allumé la lampe d’un tir surpuissant (21e, 1-0). Suffisant pour libérer les hommes de Geoff Ward? Pas vraiment En supériorité numérique, les visiteurs ont pu égaliser d’une déviation signée Nico Dünner. Le toujours aussi précieux attaquant a remis les deux équipes à égalité (32e, 1-1).

Un score de parité qui n’a tenu que… 74 secondes. Le temps pour Théo Rochette d’exploiter une offrande d’Erik Brännström. Au cœur d’une passe difficile à titre personnel, le No 90 a mis fin à une série de cinq matches sans le moindre point. Un mutisme inédit pour le chasseur de points patenté qu’il est. (33e, 2-1). Ce nouvel avantage n’a pas tenu jusqu’à la pause, puisque Luca Capaul a pu se promener dans la défense du LHC pour égaliser peu avant la pause. Moins en vue que Mika Henauer dans l’arrière-garde saint-galloise, le No 7 a inscrit son premier but de la saison à cette occasion (38e, 2-2).

Lors de l’ultime période, Lausanne a immédiatement laissé son adversaire prendre un premier avantage par l’intermédiaire d’un ancien de la maison. C’est en effet Sandro Zangger qui a profité d’un service en or signé Malte Strömwall. Seul dans le dos d’Erik Brännström, le No 94 des Saint-Gallois a pu faire trembler les filets. Un écart qui n’a pas tenu bien longtemps puisqu’un power-play a permis aux joueurs locaux de revenir à égalité par Ahti Oksanen (47e, 3-3).

Le plomb de Victor Rask

La rencontre s’est finalement décidée lors de la prolongation, comme ce fut déjà le cas vendredi à Kloten. Mais cette fois-ci, ce sont les adversaires du LHC qui ont trouvé le chemin de la victoire. Sur une action parfaitement menée par Malte Ströwall, Victor Rask a placé un puck imparable sous la barre transversale (63e, 3-4).

Au classement, le Lausanne HC ne profite pas de ce match pour mettre totalement fin au suspense autour de la qualification directe pour les play-off. Les Lions ne comptent désormais plus que sept points d’avance sur Rapperswil, première équipe à ne pas atteindre directement les séries éliminatoires. Les Saint-Gallois ont ,qui plus est, disputé deux matches de moins que le LHC. À moins de dix rencontres du terme de la saison régulière, il faudrait un retournement de situation invraisemblable pour voir «Rappi» ou Langnau repasser au-dessus de la première barre.

Lugano - Langnau 4-3 (tab)

4:06 Lugano - Langnau: Les Tessinois s'imposent au bout de la séance de tirs au but

Grâce à sa victoire aux tirs au but 4-3 sur Langnau, Lugano a lui marqué deux points. Les Tessinois, 4es, comptent donc trois longueurs d'avance sur les Vaudois au classement.

Zach Sanford (5e) et Lorenzo Canonica (25e), deux hommes en forme pour les "Bianconeri", ont donné deux longueurs d'avance aux locaux. Mais les Emmentalois ont surpris Lugano en revenant au score avant de prendre l'avantage à un peu plus de dix minutes du terme.

Alors qu'il ne restait que 3'22 à jouer, Dario Simion a égalisé. Les Tessinois ont ensuite forcé la décision après 16 tirs au but au total pour remporter un troisième succès de rang.