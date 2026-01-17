Ken Jäger a réalisé un retour presque parfait avec Lausanne

Le Grison du Lausanne HC est revenu au jeu vendredi soir à Kloten lors du succès des Lions en prolongation (2-3 ap). Et c'est même Ken Jäger qui a ouvert la marque pour montrer le chemin à son équipe.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans les couloirs de la Swiss Arena de Kloten, Ken Jäger et l'un des derniers joueurs du Lausanne HC à sortir du vestiaire. Sac sur l'épaule et plat de pâtes à la main, il a pris le temps de revenir sur sa soirée parfaite. «Non, pas parfaite, rigole-t-il. On n'a pas gagné trois points, mais deux.»

Certes. Mais Ken Jäger peut tout de même se dire que son retour au jeu après plus d'un mois d'absence en raison d'une blessure est réussi. Alors que Kloten malmenait le LHC en deuxième période, c'est lui qui a trouvé le chemin des filets pour égaliser. «Après toutes ces semaines en tribunes à regarder mes coéquipiers se battre, j'avais hâte de pouvoir être de nouveau parmi eux», sourit-il.

«Tu vois le match autrement»

Ces dernières semaines, a-t-il pu observer différemment son équipe pour, peut-être, préparer son retour? «Depuis le haut des tribunes, tu vois le match différemment, concède-t-il. Mais je ne crois pas que cela m'a aidé. J'aurais préféré être sur la glace pour tenter d'inverser la tendance de ces derniers matches.» Il avoue que cette série de cinq défaites n'était pas évidente à observer dans le rôle du blessé.

Hormis un premier shift franchement compliqué - «Oui, j'avoue» -, Ken Jäger a livré un match tout à fait correct surtout après une longue absence. «J'étais prêt à jouer et j'ai surtout pu profiter des derniers jours pour me mettre dans le rythme, apprécie-t-il. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été à court de compétition en raison de ma blessure.»

Double objectif

Et c'est primordial pour lui. Ken Jäger est en effet sélectionné pour les prochains Jeux olympiques de Milan. De quoi rendre son retour au jeu plus important encore. «Je n'étais pas obnubilé par la date du début des JO, coupe-t-il. Le plan a toujours été clair quant à mon retour au jeu et je sais que j'ai désormais bien le temps pour être dans le rythme.»

Après un début de saison franchement compliqué, surtout au niveau de la production offensive, Ken Jäger se verrait bien profiter de ce retour au jeu réussi pour lancer sa fin de saison. «Je ne dirais pas non», sourit-il. À Kloten, il a en tout cas posé une première pierre.