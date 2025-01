Encore un échec pour Stan Wawrinka. Photo: keystone-sda.ch

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent pour Stan Wawrinka (ATP 156) à Melbourne. Comme en 2023 et en 2024, le Vaudois n’a pas passé le premier tour de cet Open d’Australie qu’il a gagné il y a onze ans.



Après Alex Molcan et Adrian Mannarino, c’est Lorenzo Sonego (ATP 55) qui lui a cette fois barré la route. L’Italien s’est imposé 6-4 5-7 7-5 7-5 après 3h12’ de match. Il a forcé la décision grâce à un coup magistral, un passing armé le dos tourné au filet pour réussir le break à 5-5 au troisième set. Ce point, qui pourrait être celui de l’année tant il fut prodigieux, a pesé très lourd dans la balance. Il lui a permis de prendre une option décisive sur la victoire.



Stan Wawrinka, qui avait bénéficié d’une balle de 5-3 quelques instants auparavant, a toutefois encore eu sa chance au quatrième set. A 5-4, il a mené 0.40 pour se procurer trois balles d’égalisation à deux sets partout. Il laissait passer cette occasion en or avant de ne marquer qu’un seul point dans les deux derniers jeux.



A bientôt 40 ans – il les fêtera le 28 mars prochain -, Stan Wawrinka a démontré, malgré cette défaite, qu’il avait encore toute sa place sur le Circuit. Il a vraiment offert la réplique espérée au Turinois. Sa performance devrait inciter Severin Lüthi à trouver les mots justes pour le convaincre de jouer la rencontre de Coupe Davis contre l’Espagne à la fin du mois à Bienne. Sa titularisation en simple serait parfaitement fondée.