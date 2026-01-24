Stan Wawrinka a fait ses adieux à l’Open d’Australie

Le conte de fées de Stan Wawrinka à Melbourne s’est achevé ce samedi. Le Vaudois a fait ses adieux à l’Open d’Australie, en s’inclinant face à Taylor Fritz en quatre sets (6-7, 6-2, 4-6, 4-6).

Blick Sport

Pour la dernière fois, l'aventure de Stan Wawrinka à l'Open d'Australie a pris fin. Le Vaudois de 40 ans a subi la loi de Taylor Fritz au troisième tour du tournoi australien, ce samedi 24 janvier.

Après avoir franchi les deux premiers tours face au Serbe Laslo Djere et le Français Arthur Géa, le natif de Saint-Barthélémy a eu logiquement beaucoup plus de peine face au No 9 mondial. Pourtant, il a quand même réalisé un beau dernier baroud d'honneur, s'inclinant finalement en quatre sets face à l'Américain (6-7, 6-2, 4-6, 4-6).

Devant un public acquis à sa cause, il a tenté le plus longtemps possible de retarder l'échéance. Après s'être incliné 5-7 lors du tie-break initial, Wawrinka a réalisé une superbe deuxième manche pour recoller. Mais plus incisif dans les moments importants, Taylor Fritz a remporté le gain du troisième set.

Break rapide dans le quatrième set

Rapidement dans le quatrième, l'Américain a breaké, avant d'être impérial sur son service. Logiquement, Stan Wawrinka n'a jamais pu répondre et a donc dû s'incliner, malgré une belle résistance.

Ainsi s'achève l'aventure à l'Open d'Australie pour celui qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. Son plus beau fait d'armes à Melbourne restera évidemment sa victoire face à Rafael Nadal, en 2014.