Jannik Sinner en démonstration dans son quart de finale

Jannik Sinner s'est montré impérial mercredi. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Jannik Sinner a converti sa deuxième balle de match après une véritable démonstration. Son adversaire n'a pas eu voix au chapitre, perdant son service à six reprises au cours d'une partie à sens unique qui n'a duré que 1h48.

Double vainqueur en Grand Chelem, l'Italien de 23 ans a signé sa 19e victoire consécutive, égalant ainsi son record. Sinner est en effet invaincu depuis la finale du tournoi de Pékin début octobre 2024, où il avait été dominé par le 3e mondial Carlos Alcaraz.

Après un huitième de finale où il avait semblé accablé par la chaleur et avait avoué avoir souffert de «vertiges», le no 1 mondial n'a guère connu de difficultés mercredi sous des températures bien plus clémentes (une vingtaine de degrés Celsius).

Grâce à sa victoire contre De Minaur, battu dix fois en autant de confrontations par l'Italien, Sinner devient le premier joueur de son pays à atteindre plusieurs fois le dernier carré du premier Grand Chelem de la saison. Sinner affrontera vendredi le gaucher américain Ben Shelton.