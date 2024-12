Ce double vainqueur de Grand Chelem avoue s'être dopé

1/4 Max Purcell a avoué une infraction liée au dopage. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'Australien Max Purcell, deux fois vainqueur en double en Grand Chelem, a été suspendu provisoirement. Ceci pour avoir enfreint le règlement antidopage et manquera l'Open d'Australie en janvier. L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) l'a annoncé lundi.

Classé 12e mondial en double, le joueur de 26 ans a reconnu avoir eu recours à une «méthode interdite» et «a«demandé une suspension provisoire le 10 décembre», précise l'Itia sans donner plus de détails sur l'infraction. La suspension provisoire a débuté le 12 décembre en attendant les conclusions de l'enquête et une décision sur la sanction, ajoute l'Agence.

Max Purcell a remporté Wimbledon 2022 associé à son compatriote Matt Ebden puis l'US Open 2023 au côté de Jordan Thompson, lui aussi australien.

La Fédération australienne de tennis (TA) a tenu à souligner que la suspension «n'était pas liée à l'utilisation d'un produit dopant mais bien à une méthode interdite».

Swiatek et Sinner déjà suspendus

Cette année, l'Itia a sanctionné pour dopage le no 1 mondial Jannik Sinner et la no 2 mondiale Iga Swiatek.

L'Italien, brièvement suspendu à deux reprises, a ensuite été blanchi par l'Itia, mais reste sous le coup d'un appel interjeté par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Des traces infinitésimales de clostébol (anabolisant) ont été retrouvées dans son organisme et il plaide la négligence.

La Polonaise, contrôlé positive en août à la trimétazidine, le produit pour lequel la patineuse russe Kamila Valieva a été suspendue quatre ans mais dont les effets dopants restent incertains dans la littérature scientifique, a elle aussi plaidé la négligence et a été suspendue un mois.