Federer joue au air tennis aérien avec Zendaya

Il y a trois semaines, des images et des vidéos de la légende du tennis Roger Federer et de la star hollywoodienne Zendaya jouant au tennis devant le siège de la marque On à Zurich sont apparues. Comme on pouvait déjà le supposer là-bas, il s'agissait du tournage d'un nouveau spot publicitaire – les deux sont les ambassadeurs de la marque.

Celui-ci a été publié mercredi. Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem s'y livre à un duel de air tennis avec l'actrice (Dune, Spider-Man, Greatest Showman) – c'est-à-dire un match sans balle. Le vainqueur de ce duel de air tennis ne sera pas montré.

«Je n'avais aucune idée du tennis»

Si elle n'avait auparavant aucun contact avec le tennis, l'Américaine a dû apprendre à jouer au tennis pour son dernier film «Challengers». «Je n'avais aucune idée du tennis, je ne savais absolument rien», a déclaré Zendaya, qui incarne dans le film une ancienne joueuse professionnelle, au magazine britannique «Hello Magazine» avant la première.

«Je me souviens que lorsque j'ai frappé mes premières balles, elles ont volé dans les arbres», explique la star hollywoodienne. Elle se disait alors que le chemin serait encore long avant qu'elle ne touche ne serait-ce qu'un peu le terrain. Sa formation de danseuse l'a aidée: «Je me suis dit: 'Je suis une danseuse, alors laissez-moi danser là.'»