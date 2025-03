Stan Wawrinka fête ses 40 ans, Roger Federer se souvient

À l'occasion des 40 ans de Stan Wawrinka, ses compagnons de route partagent des anecdotes pour Blick. Roger Federer revient sur des moments mémorables, soulignant la détermination et le soutien indéfectible de son ami et rival.

1/5 Stan Wawrinka et Roger Federer: un duo gravé dans l'histoire. Photo: TOV

Marco Pescio

C'est déjà la 24e saison professionnelle que Stan Wawrinka a entamée cette année. Et le Vaudois n'a rien perdu de sa passion et de son ambition. «We keep pushing», a-t-il récemment écrit dans un message Instagram pour étayer sa volonté d'action. Même s'il est actuellement le joueur le plus âgé du circuit ATP, Stan Wawrinka continue de repousser régulièrement les limites. Après un début d'année difficile avec quatre défaites consécutives, il lance désormais sa saison sur terre battue à Naples, où il est en quart de finale.

Ce vendredi, «Stan the Man» fête son 40e anniversaire. Et la communauté du tennis suisse profite de l'occasion pour s'incliner devant le triple champion du Grand Chelem, le champion olympique en double et le vainqueur de la Coupe Davis. Ses compagnons de route racontent quelques anecdotes personnelles en exclusivité pour Blick.

Roger Federer, camarade olympique, ami et rival:

«J'ai partagé tant de moments incroyables avec Stan au fil des ans, mais certains de mes moments préférés resteront toujours la médaille d'or olympique en double et la victoire en Coupe Davis. Je me souviens particulièrement de la finale de la Coupe Davis 2014 à Lille. Après avoir perdu en trois sets le jour de l'ouverture, Stan s'est approché de moi et m'a demandé: 'Ton dos va mieux?' J'ai hésité un moment car, pour être honnête, le bas de mon dos résistait à peine, mais je lui ai dit que cela s'était amélioré petit à petit pendant le match. Sans hésiter une seconde, il a pris mon sac et m'a dit: 'C'est génial, c'est tout ce dont nous avons besoin. Let's go'.»

«Ce moment signifiait tout. C'était Stan à l'état pur. Concentré, déterminé et toujours prêt à aller de l'avant. Il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin: la foi, la force et le souvenir que nous allions traverser cette épreuve ensemble. Ce fut un privilège de voir Stan évoluer au fil de la tournée. Depuis le début de sa carrière, lorsque je l'aidais encore, jusqu'au moment où j'ai perdu contre lui. Comme en 2014, lors de cette finale inoubliable de Monte-Carlo, après que nous nous sommes échauffés ensemble. C'est incroyable qu'il poursuive encore sa passion, et je n'arrive pas à croire qu'il ait déjà 40 ans! Mais connaissant Stan, je pense que c'est la même chose pour lui. Santé à toi, Stan. À de nombreuses autres années magiques sur et en dehors du terrain!»



Jil Teichmann, actuellement WTA 96

«Je me souviens très bien de la première fois que j'ai rencontré Stan. C'était en 2014 et je me rendais en Australie en tant que junior. Là-bas, j'ai demandé - très timidement - à être prise en photo avec lui. Des années plus tard, il était le capitaine de notre équipe suisse à la United Cup. Rien que pour cela, je me suis dit 'wow'. Je me souviens de Stan comme d'un joueur d'équipe très détendu et engagé. Je jouais toujours le même jour que lui. Et pourtant, après sa partie, après une douche très rapide, il était de nouveau assis dans le box pour mon match. Il apportait une énergie incroyable à l'équipe.»

René Stammbach, président de Swiss Tennis

«La finale de la Coupe Davis France-Suisse, il y a un peu plus de dix ans, était inoubliable. Pendant trois jours, le stade de football Pierre-Mauroy, transformé en chaudron de tennis pour 28'000 spectateurs, a fait le plein. Stan a ouvert le bal avec une victoire en simple contre Jo-Wilfried Tsonga - puis a apporté le deuxième point décisif avec Roger Federer en double. Que d'émotions, que de performances pour lui et toute l'équipe! Environ 3000 fans suisses ont suivi cette finale. Le centre-ville de Lille ressemblait à une enclave suisse en fête. Et je suis toujours fier des garçons qui ont réussi à faire ça. Merci et bon anniversaire, cher Stan!»

Michael Lammer, coéquipier de Coupe Davis

«Je suis très reconnaissant d'avoir fait partie de l'équipe victorieuse de la Coupe Davis en 2014. Nous avons tous pu vivre cela parce que nous avions avec Roger et Stan deux joueurs d'exception. Et c'est justement Stan qui s'est surpassé à Lille. Comme Roger était touché, il savait qu'il devait aller plus loin. Je n'oublierai jamais ses performances. C'était comme s'il y avait à chaque fois un tremblement de terre à Lille, tellement Stan frappait les balles fort. Le bruit que cela faisait était incroyable. Ce son restera à jamais gravé en moi. D'une manière générale, je trouvais que lorsque Stan se mettait à rouler à son apogée, il n'y avait pas grand-chose de mieux dans le monde.»

Belinda Bencic, actuellement WTA 45

«Je suis entrée en contact avec Stan pour la première fois lorsque j'ai remporté la compétition junior de Roland-Garros en 2013. Stan avait ensuite trouvé mon numéro de téléphone portable et m'avait écrit pour me féliciter. Pour moi, c'était incroyablement cool à l'époque. J'étais tellement contente que je l'ai montré à tous mes amis. J'ai trouvé que c'était vraiment un beau geste de sa part.»

Marco Chiudinelli, coéquipier de Coupe Davis

«En mars 2010, nous avons joué à l'extérieur contre l'Espagne en huitième de finale de la Coupe Davis. La rencontre s'est déroulée à Logroño, quelque part dans le nord de l'Espagne. Nous n'étions pas favoris, car Roger Federer ne faisait pas partie de la sélection et Stan venait d'être papa. Tout le monde aurait compris qu'il renonce à ce voyage de Coupe Davis dans ces circonstances. Mais Stan est quand même venu et a mené l'équipe. Nous avons finalement perdu sur le score de 4-1, mais le fait que Stan se soit présenté a montré de manière impressionnante à quel point les engagements en Coupe Davis ont compté pour lui.»