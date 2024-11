1/2 Ivan Ljubicic a accompagné les dernières années de la carrière de Roger Federer. Photo: Sven Thomann

Marcel Allemann

Ivan Ljubicic, aujourd'hui âgé de 45 ans, a rejoint l'équipe de coaching de Roger Federer (43 ans) au début de l'année 2016. «Roger nous a invités à dîner, ma femme et moi. Il m'a demandé si cela m'intéressait de travailler avec lui. J'ai été très surpris, car je ne savais pas que Stefan Edberg allait arrêter. J'ai dit: 'Oui, absolument», dévoile le Croate à Eurosport.

Roger Federer aurait voulu lui demander s'il croyait qu'il pouvait gagner d'autres tournois du Grand Chelem. À ce moment-là, l'icône du tennis suisse n'y était plus parvenu depuis longtemps. La dernière fois, c'était en 2012, lorsqu'il avait triomphé à Wimbledon. Ivan Ljubicic a non seulement répondu par l'affirmative, mais il a également fait valoir à Federer qu'il ne signait pas seulement pour un seul succès supplémentaire en Grand Chelem. «J'ai dit que je voulais en avoir plusieurs».

Particulièrement fier après une finale épique

Après une première année difficile et une longue pause due à une blessure au genou, le premier rêve de titre s'est ensuite réalisé avec la victoire de Federer à l'Open d'Australie 2017. «Ce match m'a rendu particulièrement fier et heureux, d'autant plus que Federer était mené 1-3 au cinquième set. Revenir et retourner le match a été quelque chose de très spécial pour moi. C'était le moment le plus émouvant en tant que coach, mais presque autant pour Roger en tant que joueur», se souvient le Croate.

Le souci du détail de Federer

C'était aussi le début de son histoire à succès, qui s'est poursuivie avec son huitième triomphe à Wimbledon et son 20e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie 2018. Dans sa perception de Roger Federer, Ivan Ljubicic a retenu beaucoup de choses qui font un grand champion: «Les détails, l'exécution parfaite dans toutes les choses qu'il faisait. Préparer les interviews, les exercices d'échauffement, les dîners. Bref, tout ce qu'il faisait, il le faisait avec un grand engagement. De nombreux jours, je ne savais pas quoi dire, car il était tout simplement parfait».

Mais tout n'a pas toujours été que paix, joie et œufs, loin s'en faut. Ljubicic souligne qu'il y a aussi eu des moments difficiles dans le cadre de leur collaboration. Tout le monde pense que tout est facile pour Roger, mais nous avons aussi connu des moments difficiles et compliqués», dit Ljubicic. Mais bien sûr, en regardant en arrière, les bons moments et les moments magiques l'emportent.