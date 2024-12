1/6 Diego Schwartzman déballe des moments amusants de Roger Federer dans une émission de télévision argentine. Photo: keystone-sda.ch

Manuela Bigler

Le joueur de tennis argentin Diego Schwartzman (32 ans) a rencontré Roger Federer (43 ans) à quatre reprises et a perdu quatre fois contre l'ancien joueur suisse. De temps en temps, l'Argentin a pu s'entraîner avec le Bâois et faire connaissance en coulisses avec le tennisman qui a pris sa retraite en 2022.

«Nous n'étions pas amis, mais nous nous sommes toujours bien entendus», raconte Diego Schwartzman, qui mettra pour sa part un terme à sa carrière en février lors du tournoi à domicile de Buenos Aires, dans l'émission de télévision argentine «La Noche Perfecta». A cette occasion, Diego Schwartzman se souvient de quelques moments amusants avec Roger Federer.

«Il est le contraire de ce que les gens pensent»

Ainsi, lors de séances d'entraînement communes, Diego Schwartzman a pu observer comment Federer agaçait son staff. «Il frappait constamment des balles à 150 km/h sur son équipe, sans interruption», raconte l'ancien numéro 8 mondial dans l'émission. «S'ils ne faisaient pas attention, les balles les atteignaient à la poitrine», poursuit Diego Schwartzman. Lorsque l'équipe de Roger Federer lui demandait ce qui se passait, ce dernier éclatait de rire.

«Il faisait toujours rire les siens, baissait son pantalon, faisait de vraies bêtises», rapporte Diego Schwartzman. Ses actions malicieuses l'auraient toujours fait beaucoup rire. De l'extérieur, Roger Federer a toujours su se construire l'image d'un gentleman calme, sérieux et irréprochable. Mais «il est en fait le contraire de ce que les gens pensent. C'est un vrai filou», résume l'homme de 32 ans.

Roger Federer, l'espiègle

Le comportement espiègle de Roger Federer décrit par Diego Schwartzman s'est déjà manifesté à plusieurs reprises. Par exemple, lors de l'Open d'Australie 2020 à Melbourne, des caméras de surveillance ont capturé la façon dont Roger Federer se moquait de son équipe. Dans la vidéo, on voit le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem jouer à cache-cache avec son coach de l'époque, Severin Lüthi, et son physiothérapeute, Daniel Troxler. Avec eux, Roger Federer traverse les vestiaires, se cache d'abord derrière un cadre de porte, puis derrière un pilier, et tente de faire peur à ses soigneurs.

Une autre apparition amusante est entrée dans l'histoire. En décembre 2010, Roger Federer devait enregistrer avec Rafael Nadal une bande-annonce pour le premier «Match for Africa». Pendant l'enregistrement, les deux champions de tennis ne pouvaient pas rester sérieux et n'arrêtaient pas de rire - les scènes ont ensuite fait le tour du monde. «En fait, l'enregistrement ne devait durer que cinq minutes, mais il a finalement duré 30 minutes», a expliqué Roger Federer plus tard.