Roque Santa Cruz définit Roger Federer comme «son idole». Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

L'Amérique du Sud regorge de tennismen de grands talents, mais Roque Santa Cruz n'en avait cure: le Paraguayen, désormais âgé de 44 ans (et toujours actif, lui qui joue désormais au Club Libertad!) était fan d'un joueur... suisse!

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'ancien avant-centre du Bayern Munich, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football paraguayen, a indiqué dans une interview accordée à So Foot, que son idole s'appelait Roger Federer. Le magazine français suggère une piste dans sa question, estimant que les deux hommes partageaient un «côté un peu propre sur eux».

Photo: keystone-sda.ch

De quoi faire sourire Roque Santa Cruz, lequel a détaillé sa passion pour l'ancien tennisman bâlois. «J’ai souffert quand Roger a pris sa retraite. C’était mon idole. Je le suivais partout. On est de la même année. S’il jouait en Australie à 3h du matin, je me levais à 3h du matin pour regarder ses matchs. Il était tellement à part. Sa dernière finale gagnée face à Rafa Nadal à Melbourne, c’était très fort. Et j’ai rarement autant souffert que lors de la finale de Wimbledon face à Novak Djokovic en 2019», a expliqué le Paraguayen, qui rêve de rencontrer celui qui a largement été dépassé dans les tabelles par Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Ce déclassement ne freine pas Roque Santa Cruz, lequel a assuré qu'il «aimerait beaucoup» partager un moment avec Roger Federer, ce qu'il n'a encore jamais fait. Le Bâlois, désormais à la retraite, a en tout cas du temps pour répondre à cette invitation et faire plaisir à un fan prestigieux.