L'affluence des spectateurs plaide en faveur des Swiss Indoors et le tournoi ATP 500 reste un exploit logistique. Le fondateur et président Roger Brennwald dresse le bilan et défend l'œuvre de sa vie face à la concurrence viennoise. Il répond à 4 questions de Blick.

Pour Roger Brennwald, les Swiss Indoors ne sont pas désavantagés par rapport à Vienne. Photo: Nico Ilic/freshfocus

Marco Pescio

Quel est l'écho des spectateurs après l'ère Federer?

Depuis la retraite de Roger Federer en 2022, l'affluence aux Swiss Indoors est restée stable. Une légère augmentation des ventes a même été enregistrée récemment. En 2025, 62'200 fans se sont rendus à la Halle Saint-Jacques. Grâce notamment à une ruée sur les billets en fin de tournoi, due principalement au vainqueur brésilien, Joao Fonseca. Il a sans doute joué un rôle clé dans le fait que les demi-finales et la finale se sont déroulées à guichets fermés.

La stratégie «NextGen» de Bâle est-elle payante?

Les prochaines années le diront. Le fondateur et président Roger Brennwald a misé pleinement sur les jeunes du circuit ATP, aux côtés du No 4 mondial Taylor Fritz. Cette année, il a réparti les primes d'engagement entre dix joueurs, soit le plus grand nombre possible. Cette stratégie devrait porter ses fruits à moyen terme, lorsque – espère-t-on – les talents seront devenus des stars. Or, avec les défections de Holger Rune et d'Arthur Fils, le tournoi a joué de malchance cette année, tout comme avec les nombreux autres forfaits. Joao Fonseca est en fin de compte le seul jeune joueur à s'être vraiment distingué. Il a sauvé les Swiss Indoors cette année. Il pourrait le faire dans les années à venir si son ascension fulgurante se poursuit.

Vienne a-t-il pris le pas sur les Swiss Indoors?

Disputé la même semaine, l'équivalent autrichien du tournoi bâlois a pu faire sa publicité en 2025 avec Jannik Sinner et Alexander Zverev, c'est-à-dire avec les No 2 et 3 mondiaux. Les deux se sont même affrontés en finale. Roger Brennwald défend toutefois son tournoi avec véhémence – tout en assumant un point de vue tout à fait personnel. Pour lui, «un Arthur Fils est un plus grand numéro qu'un Alexander Zverev», s'il considère l'ensemble du package. «Je ne peux pas m'imaginer que nous avons été dépassés par Vienne. Face à Vienne, nous existerons toujours.» Pour lui, le champ de participants dans la capitale autrichienne, avec beaucoup d'Italiens et de Russes (forts, mais parfois plus âgés), est «sans commune mesure avec les perspectives que nous offrons à Bâle». Il pourrait avoir raison – mais la stratégie des jeunes est aussi un pari sur l'avenir. Et à Vienne, les organisateurs ne seront certainement pas d'accord avec ses propos.

Quel est l'avenir du tournoi?

Les Swiss Indoors de Bâle possèdent une licence ATP jusqu'en 2037 et Roger Brennwald déborde toujours d'énergie. Et il planifie de manière réaliste. Donc sans Jannik Sinner, qui se sent parfaitement bien à Vienne. Et (probablement) aussi sans Alcaraz. L'Espagnol a certes conclu un gentleman's agreement selon lequel il se présentera à Bâle s'il souhaite à nouveau jouer cette semaine-là, mais cela ne devrait pas être le cas. La «NextGen» qui arrive derrière devrait faire l'affaire. Sans oublier les jeunes Suisses – le héros local Henry Bernet ou les révélations de l'US Open que sont Leandro Riedi et Jérôme Kym.