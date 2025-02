1/7 Arantxa Sanchez Vicario est tombée bien bas après sa carrière de joueuse de tennis. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Matthias Dubach et Ramona Bieri

Elle était l'une des plus grandes joueuses dans les années 90 sur le circuit du tennis, très compétitif à ce moment-là. Mais la chute a été d'autant plus brutale pour Arantxa Sanchez Vicario (53 ans)! Contrairement à sa rivale Steffi Graf (55 ans), l'Espagnole n'est tout simplement pas parvenue à remettre sa vie sur les bons rails après sa retraite.

Les années qui ont suivi la fin de sa carrière en 2002 ont été marquées par des problèmes financiers, des disputes familiales et deux divorces. C'est la chute brutale d'une légende du tennis.

Mais reprenons les choses dans l'ordre. En 1989, alors qu'elle n'a que 19 ans, Arantxa Sanchez Vicario remporte sa première finale de Grand Chelem en battant Steffi Graf à Paris. Avec ses triomphes à Paris et New York en 1994 et à nouveau à Roland Garros en 1998, elle remporte trois autres titres majeurs. Il y a 30 ans, Arantxa Sanchez Vicario devenait même la première Espagnole à monter sur le trône du tennis. En 1995, elle occupe la place de numéro 1 mondiale pendant onze semaines au total. Et à partir de 1996, elle joue 20 fois contre Martina Hingis pour 18 défaites tout de même.

Depuis sa retraite, son image d'icône sportive a disparu. Elle a accusé ses parents d'avoir dépensé l'intégralité des revenus de sa carrière, soit environ 45 millions d'euros. Elle a déposé plainte contre son père et ses deux frères pour abus de confiance. Même si l'affaire s'est terminée par un accord, les relations avec ses parents resteront brisées au-delà de la mort de son père en 2016.

Des dettes fiscales de plusieurs millions

Mais la grande rivale de Steffi Graf s'est également retrouvée elle-même dans le collimateur de la justice. En 2009, elle est condamnée à payer un arriéré d'impôts de 3,5 millions. Pour rembourser cette dette, elle a dû vendre plusieurs biens immobiliers et maisons.

En 2018 ensuite, see dettes fiscales se montaient à environ 7,5 millions d'euros, lorsque la banque Luxembourg a déposé une plainte pénale et demandé la détention préventive. La banque pensait que l'ex-joueuse et son mari de l'époque avaient dissimulé les avoirs par le biais de différentes sociétés et d'un déménagement aux États-Unis.

Arantxa Sanchez Vicario, en revanche, a affirmé qu'elle était insolvable. Mais plus tard, elle a déclaré dans le journal «El Pais» qu'elle était victime de son ex-mari - ils ont divorcé en 2019 - dans ce gâchis fiscal. La banque porte désormais l'affaire devant la justice. Les procureurs de Barcelone demandent donc quatre ans de prison pour Arantxa Sanchez Vicario.

Un procès en larmes

Lors de l'audience au tribunal à l'automne 2023, elle a déclaré en larmes: «J'ai fait ce qu'il m'a dit. Je suis une joueuse de tennis, je n'ai aucune idée des actifs, des entreprises ou de quoi que ce soit. J'ai fait confiance à mon mari». Elle avait déjà remboursé 1,9 million d'euros à la banque et la moitié de son revenu courant allait également à l'établissement bancaire.

Les récits étant crédibles, la peine a été réduite de quatre à deux ans et prononcée avec sursis. Son ex-mari a en revanche été condamné à trois ans et trois mois de prison.