1/6 Martina Hingis s'est vu proposer un poste d'entraîneure en 2024. Photo: freshfocus

Cédric Heeb

De nombreux joueurs de tennis professionnels poursuivent une carrière d'entraîneur après la leur. Goran Ivanisevic a entraîné Novak Djokovic pendant six ans, Ivan Lendl s'est occupé d'Andy Murray et Stefan Edberg s'est assis dans le box de Roger Federer de 2013 à 2015.

Martina Hingis n'a pas suivi cette voie. La joueuse désormais âgée de 44 ans, qui a accumulé 25 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière (cinq en simple), a toutefois reçu récemment une offre d'un véritable super talent, comme elle le révèle dans le «Sit-Down Podcast» de l'Open d'Australie: «Mirra Andreeva m'a demandé cette année si je voulais la coacher».

La jeune Russe de 17 ans est comparée à Martina Hingis depuis qu'elle a atteint de manière sensationnelle les huitièmes de finale de Wimbledon en 2023. «Mira Andreeva me rappelle Martina Hingis: elle voit les points forts de ses adversaires et sait comment les neutraliser», déclarait par exemple en septembre Anton Dubrov, entraîneur de l'actuelle numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Martina Hingis a refusé l'offre d'emploi à cause de sa famille

On attribue à l'adolescente une maturité précoce qui caractérisait également Martina Hingis. En 1996, à seulement 15 ans, elle atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie, quelques mois plus tard, elle remporte le titre en double à Wimbledon. En 1997 - elle a alors «déjà» 16 ans - suivent ses premiers triomphes en simple à Melbourne, Wimbledon et à l'US Open.

Mirra Andreeva n'a pas encore remporté de titre du Grand Chelem, mais elle a déjà atteint les demi-finales de l'Open de France en 2024. «J'aime beaucoup la regarder», s'enthousiasme Martina Hingis à propos de l'actuelle numéro 16 mondiale, «je suis une grande fan d'elle et j'aime sa façon de jouer». Mais pourquoi a-t-elle décliné l'offre? «Malheureusement, je n'ai pas pu accepter le poste parce que ma fille va à l'école maternelle et que je ne peux pas voyager aussi souvent que l'exige ce poste», explique l'ancienne numéro 1 mondiale. Mais elle est convaincue que «Mirra sera à coup sûr une joueuse du top 10».