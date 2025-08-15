DE
La numéro 1 mondiale battue
Elena Rybakina crée la surprise à Cincinnati

Aryna Sabalenka (WTA 1) a subi une lourde défaite lors de son quart de finale du tournoi WTA 1000 à Cincinnati. La Bélarusse a perdu 6-1 6-4 face à la Kazakh Elena Rybakina (WTA 9).
Cinglante défaite d'Aryna Sabalenka
Même si Rybakina joue les seconds rôles sur le circuit par rapport à Sabalenka, les deux joueuses avaient alterné victoire et défaite lors de leurs six derniers matches. Après le succès de la championne de Minsk sur l'herbe de Berlin en juin, c'était donc le tour de la native de Moscou.

Très efficace au service (11 aces), elle a profité du manque de mordant de sa rivale pour remporter le premier set rapidement. Dans le deuxième, Sabalenka a mieux joué, mais n'a pu convertir aucune de ses quatre balles de break.

Rybakina, dont le principal titre de gloire est d'avoir remporté Wimbledon en 2022, affrontera la Polonaise Iga Swiatek (WTA 3) en demi-finale. Celle-ci, lauréate sur le gazon londonien en juillet, a battu trois fois la Kazakh cette saison.

