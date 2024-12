La Biélorusse a remporté deux titres du Grand Chelem cette année. Photo: IMAGO/NurPhoto

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La suite logique! Après avoir remporté son premier tournoi du Grand Chelem en 2023, Aryna Sabalenka a terminé l'année 2024 en tant que numéro 1 au classement WTA pour la première fois. La Biélorusse progresse d'année en année et j'aurais trouvé particulièrement injuste qu'elle ne puisse pas, une fois dans sa carrière, connaître la sensation d'être officiellement la meilleure joueuse du monde. Heureusement, 2024 a été son année et quoi qu'il arrive dans l'avenir, elle pourra se retourner et dire: «J'ai été la numéro 1».

Avec ses deux victoires en Grand Chelem en 2024, en Australie et à New York, ainsi que deux victoires en Masters 1000 (Cincinnati et Wuhan), elle a prouvé être la meilleure cette année, d'autant que deux de ses victoires (Melbourne et Cincinnati) ont été obtenues sans perdre un seul set! La patrone, c'est Aryna, basta.

Aryna Sabalenka a été couronnée «joueuse de l'année» lors des WTA Finals en Arabie saoudite. La meilleure, c'est elle! Photo: keystone-sda.ch

Ces succès sont d'autant plus méritoires qu'elle a connu une année compliquée, avec le décès subit de Konstantin Kozlov, son ex-compagnon, qui se serait jeté d'une fenêtre au début de l'année. Le hockeyeur et elle avaient eu une relation très médiatisée, ce qui est normal, mais devoir affronter une tragédie de ce type, même s'ils n'étaient plus ensemble, avait de quoi perturber même la plus grande des championnes. Aryna Sabalenka s'en est relevée, tout en laissant filtrer son émotion à quelques reprises.

Alors voilà, peut-être que sa domination sur le monde du tennis ne durera pas, ou peut-être qu'elle continuera à smasher sur tout le monde, mais son succès me fait plaisir: elle est toujours restée humble, du moins en apparence, son jeu est agréable à regarder, loin d'être stéréotypé ou mécanique comme celui d'autres championnes par le passé. Je ne sais pas si 2025 sera son année, mais je suis content que 2024 l'ait été.