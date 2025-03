Rafael Nadal pleure un «modèle»

Rafael Nadal a rendu hommage à Juan Aguilera. Photo: AFP

Blick Sport

Le tennis espagnol pleure Juan Aguilera. L'ancien No 7 mondial est décédé à l'âge de 63 ans, des suites d'une longue maladie. Dans sa carrière, il a porté à six reprises le maillot ibérique à la Coupe Davis. Son plus grand exploit est sa victoire aux Masters 1000 de Hambourg en 1990. Cette année-là, il avait éliminé coup sur coup Michael Chang, Jim Courier, Magnus Gustafsson et Guy Forget, avant de prendre la mesure de Boris Becker en finale.

Né en 1986, Rafael Nadal ne se souvient sûrement pas de ce tournoi. Mais il a été bercé par les exploits de Juan Aguilera. C'est donc tout naturellement que, à la suite de son décès, le Majorquin a pris la parole sur les réseaux sociaux. «Mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Juan Aguilera, un grand modèle de notre sport, qui nous manquera beaucoup», a écrit le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem dans sa carrière.

Spécialiste de terre battue, le défunt a sans doute grandement inspiré Rafael Nadal dans sa conquête de 14 Roland-Garros.