Nick Kyrgios et Stan Wawrinka réagissent avec colère à la suspension de Jannik Sinner

Nick Kyrgios et Stan Wawrinka réagissent avec colère à la suspension de Jannik Sinner

«Je ne crois plus à un sport propre»

1/5 Jannik Sinner ne jouera pas sur le circuit pendant les trois prochains mois. Photo: IMAGO/Xinhua

Cédric Heeb

Est-ce la fin de la saga Jannik Sinner? La star du tennis italien accepte une suspension de trois mois, comme l'a annoncé son porte-parole. La suspension s'applique rétroactivement à partir du 9 février et durera jusqu'au 4 mai. Le joueur de 23 ans manquera donc les Masters d'Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid. Il sera de nouveau autorisé à jouer pour Roland-Garros (à partir du 25 mai).

Le numéro un mondial reconnaît être «en partie responsable des erreurs de son équipe», selon les termes utilisés. L'enquête de l'Agence mondiale antidopage (Wada) a conclu que Jannik Sinner «n'avait aucune intention et n'a tiré aucun avantage compétitif des deux tests positifs pour des traces minimes de clostebol détectées dans son système».

L'Italien est soulagé qu'un accord ait pu être trouvé. «L'affaire m'a poursuivi pendant près d'un an et il aurait probablement fallu attendre la fin de l'année pour qu'une décision soit prise», a déclaré Jannik Sinner, cité par le journal. Il a toujours accepté qu'il était responsable de son équipe et que les règles strictes de l'agence antidopage visaient à protéger le sport que «j'aime tant».

«Une suspension de trois mois est appropriée»

En août 2024, on a appris que Jannik Sinner avait été contrôlé positif à deux tests antidopage en mars précédent. Son physio s'est enduit lui-même d'une pommade contenant une substance interdite, le clostebol, et a ensuite manipulé le tennisman. C'est ainsi que s'est produite la «contamination transdermique à son insu».

Il n'a pas été suspendu par l'International Tennis Integrity Agency (ITIA), il a seulement été privé rétroactivement du prix en espèces et des points de classement mondial du tournoi d'Indian Wells, où il avait atteint les demi-finales. Cette décision a fait couler beaucoup d'encre, notamment auprès de ses collègues professionnels.

L'Agence mondiale antidopage a toutefois porté l'affaire devant le Tribunal international du sport et a récemment demandé une suspension d'un à deux ans. Mais cela n'arrivera pas. «Compte tenu de la singularité des faits dans cette affaire, une suspension de trois mois a été jugée appropriée», indique l'AMA dans son communiqué.

Mick Kyrgios s'emporte à nouveau

Les premières réactions ne se sont pas faites attendre. Stan Wawrinka écrit par exemple sur X: «Je ne crois plus à un sport propre».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sur la même plateforme, Nick Kyrgios (29 ans) fait part de sa colère. «Le fair-play n'existe pas en tennis. Pas de titres perdus, pas d'argent perdu. Coupable ou non? Triste journée pour le tennis». Selon lui, il est certain que de nombreux joueurs et joueuses pensent la même chose que lui. Le finaliste de Wimbledon 2022 annonce donc la mise en place d'espaces de discussion en direct sur son compte de réseaux sociaux pour en parler. Avant de déclarer à nouveau: «Mauvaise journée pour le tennis».