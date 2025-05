Le Français va-t-il progressivement délaisser sa raquette au profit du ballon rond? Photo: Icon Sport via Getty Images

Blick Sport

Le tennisman français Benoît Paire a fait une transition inattendue vers le football amateur, rapporte «La Provence». Bien que toujours actif sur le circuit professionnel de tennis, le joueur a pris une licence de footballeur avec l’équipe des vétérans de l’EUGA Ardziv, un club marseillais fondé en 1924 par des réfugiés arméniens.

Mais pourquoi ce choix? «J’ai un pote qui joue là-bas. Ils avaient besoin de monde pour certains matches, il m’a proposé de venir. Moi, je faisais déjà du foot avec eux. Alors j’ai dit: 'ok, go!' Et j’ai déjà fait deux matches», explique Benoît Paire au quotidien français. Il faut dire que le joueur a une passion de longue date pour le football, en particulier pour l’Olympique de Marseille.

«J’adore!»

Actuellement classé 556e au classement ATP, Benoît Paire, âgé de 35 ans, semble se préparer progressivement à sa retraite tennistique. Il sera consultant pour France TV lors de Roland-Garros et a déjà des projets pour son après-carrière. «Ce qui est sûr, c’est que dès que j’arrêterai le tennis, je me mettrai au foot», a-t-il affirmé à «La Provence». En 2022, le Français avait déjà impressionné les joueurs du Stade Brestois lors d’une visite à leur centre d’entraînement en effectuant quelques jongles.

L’homme apprécie particulièrement l’ambiance au sein de son nouveau club: «Franchement, c’est très sympa. Moi, j’adore, j’ai rencontré pas mal de monde, j’y vais même avec mes parents.» Cette expérience lui permet de maintenir son activité physique. A-t-il trouvé le bon filon pour assouvir son besoin de compétition dans une future vie sans tennis?