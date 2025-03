Surprise à Indian Wells: Jack Draper et Holger Rune éliminent les favoris Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev en demi-finales du Masters 1000. Un nouveau champion sera couronné dimanche, tant chez les hommes que chez les femmes.

Draper et Rune sortent les grandissimes favorits Alcaraz et Medvedev

Jack Draper célèbre sa victoire sur Carlos Alcaraz Photo: Mark J. Terrill

ATS Agence télégraphique suisse

Jack Draper et Holger Rune ont créé la surprise. Ils ont éliminé le double tenant du titre Carlos Alcaraz et le double finaliste Daniil Medvedev pour filer en finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Un vainqueur inédit sera donc sacré dimanche, tout comme pour le tournoi féminin, dont la finale opposera la sensation russe Mirra Andreeva, âgée de 17 ans, à la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

La plus grande surprise de la journée reste le succès de Draper, 14e mondial, contre Alcaraz (3e), battu 6-1 0-6 6-4 en 1h44. Alcaraz, qui chassait un troisième titre consécutif, se montrait très à l'aise dans la vallée de Coachella depuis la semaine dernière. Mais l'Espagnol a complètement raté son début de match, ne marquant qu'un point sur les 12 premiers, et perdant rapidement la première manche.

Draper intègre le Top 10

Soudainement plus précis, il a écrasé Draper lors du deuxième set et semblait lancé. Cependant, le gaucher britannique âgé de 23 ans a été très solide, notamment au service. Draper a conclu grâce à deux gros services après avoir lâché deux jeux (6-4). Sa qualification en finale, sa première pour un tournoi de ce niveau, assure à Draper d'intégrer le Top 10 pour la première fois lundi.

Un peu plus tôt, le Danois Holger Rune (13e mondial) s'était imposé contre le Russe Daniil Medvedev (6e) 7-5 6-4, double finaliste perdant du tournoi contre Alcaraz en 2023 et 2024.

Agé de 21 ans, Rune avait remporté le Masters 1000 de Paris-Bercy en 2022. Il avait aussi atteint les finales des Masters 1000 de Monte-Carlo et de Rome en 2023, et jouera dimanche sa première finale en Californie. Lors de leur seul match sur le circuit, Rune avait battu Draper en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati 6-4 6-2 en août 2024.