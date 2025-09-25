Boris Becker interdit de revenir à Wimbledon!

Boris Becker (57 ans), ex-numéro un mondial, vainqueur de six titres du Grand Chelem, ne pourra pas se rendre à Wimbledon cette année. La faute... à une interdiction d'entrée au Royaume-Uni.

Photo: IMAGO/Eventpress

«Je dois d'abord être autorisé à rentrer au pays, car je n'y suis pas encore autorisé en raison de mon expulsion.» Rembobinons. En 2022, l’ex-numéro un mondial, Boris Becker, a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir dissimulé plus de 2,5 millions de livres de dettes lors de sa faillite.

Un accord avec les responsables du tournoi ?

Après huit mois à la prison de Wandsworth, il est expulsé vers l’Allemagne, là où il devient interdit de séjour au Royaume-Uni pendant cinq ans. Une interdiction prononcée par le ministère de l'Intérieur. Impossible donc pour lui de revenir à Wimbledon, terre de ses plus grands succès, là où il rêve de pouvoir donner un dernier coup de raquette.

Boris Becker avait 17 ans lorsqu'il a remporté pour la première fois Wimbledon. «J’adore Londres et Wimbledon. Dans la mesure du possible, j'aimerais parler aux responsables du tournoi», a confié Boris Becker à Tennis Up To Date. Il collabore en ce moment avec les autorités britanniques pour régulariser son statut d’immigration et reste optimiste malgré la lenteur du processus.

Après sa sortie de prison, Boris Becker s’est tourné vers la réflexion et la reconstruction; son nouveau livre, retraçant son passage à Wandsworth, lui aurait servi de thérapie pour comprendre ses erreurs.