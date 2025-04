Carlos Alcaraz marque un point totalement fou

Photo: Getty Images

Les spectateurs qui ont eu la bonne idée de prendre place dès le début du match entre Carlos Alcaraz et Daniel Altmaier ont été récompensés. Dès le deuxième jeu, l'Ibère a fait lever la foule au terme d'un rallye phénoménal ponctué par un coup entre les jambes qui a mis son adversaire dans les cordes.

Vainqueur 6-3, 6-1 en 1h26, il a estimé que le score ne reflétait pas «combien le match avait été difficile». Il s'est dit heureux de ce retour sur terre battue après un mois sur les surfaces dures d'Amérique du Nord.

Quintuple lauréat en Masters 1000, Carlos Alcaraz n'a remporté jeudi que le deuxième match de sa carrière à Monte-Carlo, où il avait été sorti dès son entrée en lice en 2022 et avait dû déclarer forfait les deux années suivantes. «La saison a été vraiment bonne jusqu’ici, a-t-il apprécié quelques minutes après la victoire. Je joue un quart de finale ici pour la première fois. Ce sera difficile contre Arthur Fils, qui joue un excellent tennis en ce moment. Il fait une très bonne saison jusqu’à présent.»

Après Indian Wells et Miami en mars, le No 1 français, Arthur Fils (15e mondial), s'est qualifié à Monte-Carlo pour son troisième quart de finale d'affilée en Masters 1000 pour défier Carlos Alcaraz. Vainqueur expéditif (6-2, 6-3 en une heure) du Russe Andrey Rublev (9e), Fils est à 20 ans le seul joueur à s'être hissé parmi les huit meilleurs des trois premiers Masters 1000 de la saison ATP.

Le dernier à avoir réalisé cette performance en Masters 1000, les tournois les plus importants après les tournois du Grand Chelem, est le No 1 mondial Jannik Sinner (2024), actuellement suspendu après un contrôle positif à un anabolisant. «C'est cool, mais je ne joue pas pour faire des quarts», a commenté Fils, vainqueur des ATP 500 de Hambourg et Tokyo en 2024.