Encore une belle victoire
Elena Rybakina s'impose en finale du Masters de Ryad

Championne de Wimbledon en 2022, Elena Rybakina peut savourer à nouveau une très belle victoire. La Kazakhe a enlevé le Masters de Ryad.
Publié: il y a 6 minutes
Le service: l'arme fatale d'Elena Rybakina à Ryad-
Photo: STRINGER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En finale, Elena Rybaina s’est imposée 6-3 7-6 (7/0) devant la no 1 mondiale Aryna Sabalenka pour couronner une semaine vraiment royale en Arabie saoudite. Pour la Bélarusse, cette défaite est la deuxième qu’elle subit en finale de ce tournoi qui se refuse toujours à elle trois ans après celle concédée à Fort Worth devant Caroline Garcia.

Avec ses 8 aces, ses 3 balles de break qu’elle a su défendre et, surtout, un jeu décisif parfait pour conclure, Elena Rybakina mérite amplement sa victoire. Dernière qualifiée pour ce Masters, la joueuse de 26 ans tient la forme de sa vie en cette fin de saison dans la mesure où elle la boucle sur une série de onze victoires de rang. Ce succès à Ryad pour le 11e titre de sa carrière lui offre un chèque de 5,235 millions de dollars.

