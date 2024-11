Aryna Sabalenka (no 1) s'est imposée en patronne dans le match d'ouverture du Masters WTA de Ryad. La Biélorusse a dominé la Chinoise Zheng Qinwen (no 7) 6-3 6-4 dans la 1re journée du groupe A.

Aryna Sabalenka a dominé Zneg Qinwen en deux sets à Ryad Photo: Andy Wong

ATS Agence télégraphique suisse

Aryna Sabalenka s'impose en patronne face à la Chinoise Zheng Qinwen. Favorite d'un tournoi de fin de saison qu'elle n'a encore jamais remporté, Aryna Sabalenka a eu besoin de moins de 90' pour battre Zhenq Qinwen pour la quatrième fois en quatre duels livrés cette année. Elle n'a jamais perdu son service dans cette partie, effaçant la seule balle de break à laquelle elle a dû faire face.

Victorieuse de l'Open d'Australie – où elle avait battu Zheng Qinwen en finale – et de l'US Open cette année, Aryna Sabalenka n'a plus qu'à remporter ses deux autres matches de poule pour s'assurer de finir la saison au sommet du classement WTA. Ses deux autres adversaires dans ce groupe sont Jasmine Paolini et Elena Rybakina.

La tâche de sa rivale Iga Swiatek (no 2) est bien plus compliquée en Arabie saoudite. Lauréate de Roland-Garros et de quatre WTA 1000 (Doha, Indian Wells, Madrid et Rome), la Polonaise est obligée de remporter le tournoi si elle veut avoir une chance de récupérer son trône.