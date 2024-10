L'ex-tenniswoman Camila Giorgi avait disparu de la surface de la terre depuis plusieurs mois. Surprise, elle a fait son retour dans une interview télévisée afin de répondre aux accusations les plus diverses. Et il y a de la matière!

Camila Giorgi est apparue pour la première fois en public après sa retraite surprise. Photo: IMAGO/USA TODAY Network 1/4

Carlo Steiner

La situation de Camila Giorgi (32 ans) suscite actuellement de nombreuses interrogations. La retraite instantanée et subite de l'ancienne joueuse de tennis professionnelle a fait couler beaucoup d'encre. Surtout parce qu'elle a été accompagnée de rumeurs sur des problèmes privés et de lourdes accusations.

On a parlé de prétendus délits, d'une fuite aux Etats-Unis pour une dette fiscale de près de 500 000 euros, d'un faux carnet de vaccination et de meubles volés d'une valeur d'environ 100 000 euros. Du jour au lendemain, l'Italienne avait donc disparu sans laisser de traces. Jusqu'à maintenant.

Cette semaine, Camila Giorgi a été invitée à l'émission télévisée «Verissimo» sur la chaîne Canale 5. Et elle a parlé des histoires peu glorieuses qui ont circulé à son sujet ces dernières semaines.

Camila Giorgi ne veut pas entendre parler de fuite

Lors de son intervention télévisée, l'ancienne numéro 26 mondiale s'est défendue contre toutes les accusations. «Ce n'était pas une fuite. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Nous n'avons pas quitté l'Italie à cause de l'évasion fiscale. Le problème est peut-être que je ne parle pas beaucoup», a-t-elle déclaré.

Selon elle, la véritable raison de l'arrêt de sa carrière était la disparition de sa motivation professionnelle. «Cela faisait des années que je voulais arrêter. J'avais en effet fait plusieurs fois une pause de quelques mois, puis je suis retournée sur le terrain. Mais maintenant, je ne pouvais plus supporter la charge physique et mentale des voyages et de la pression», a-t-elle expliqué.

«Ces accusations sont ridicules»

Selon elle, son avocat lui a causé de nombreux problèmes dont elle n'avait pas connaissance. «Ma famille n'était pas au courant de cette situation. D'autres personnes m'ont conseillée, c'était leur travail», répond-elle à la question de savoir comment les déclarations des autorités fiscales ont été faites. «Nous avons changé de collaborateurs et maintenant tout rentre dans l'ordre».

Même lorsqu'il est question du vol présumé de meubles, Giorgi a sa propre version. «Nous n'avons pas volé les meubles, la maison n'avait pas de meubles du tout. Nous avons aussi toujours payé le loyer. Cette accusation est ridicule, elle est choquante», dit-elle en niant les faits.

Un retour exclu

Giorgi ne veut pas non plus entendre parler de fraude à la vaccination. «L'audience à ce sujet aura lieu en novembre. Je suis très surprise par le médecin, car je lui ai fait confiance. J'ai reçu l'injection et elle m'a donné la mention dans le carnet de vaccination. J'ai découvert plus tard qu'il ne s'agissait pas d'un vaccin contre le Covid.. C'est pourquoi je me suis fait vacciner correctement par la suite».

La femme de la région des Marches exclut toutefois un retour. Elle vit à Miami avec son nouveau petit ami américain. Elle est très heureuse, mais elle ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve.