Venus Williams signe son retour avec une victoire à 45 ans

Venus Williams a signé un petit exploit en remportant un match sur le circuit WTA à l'âge de 45 ans, presque deux ans après sa dernière victoire. Photo: Nick Wass

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancienne numéro 1 mondiale a fait ce qu'elle a toujours su faire: servir fort, retourner fort, frapper fort.

Et ça a marché. Après une entame complètement loupée, l'aînée des soeurs Williams a pris les commandes du match, se déplaçant avec agilité et claquant des frappes d'une lourdeur impressionnante pour celle qui n'avait plus disputé de simple depuis plus d'un an. La pression l'a rattrapée au moment de finir, alors qu'elle menait 5-3 au deuxième set, avec quatre balles de match sur le service de son adversaire, sans les convertir.

Mais elle n'a pas laissé filer sa mise en jeu et a conclu sous l'ovation d'un public euphorique, avec comme une impression de faire un saut dans le temps de plus de 25 ans.

Dans la nuit noire, Venus Williams s'est laissée aller à sa traditionnelle pirouette, tournant sur elle-même en saluant le public.

Son sourire traduit tout le travail effectué pour en arriver là, alors qu'elle se faisait opérer il y a un an de fibromes utérins, des tumeurs bénignes aux douleurs parfois intenses.

«C'était extrêmement difficile de jouer un match après une pause si longue. Chaque semaine pendant ma préparation je me demandais «Est-ce que je suis vraiment prête?"», a lancé, visiblement émue, la joueuse américaine en conférence de presse d'après-match.

La deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire

Elle devient avec ce succès la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à remporter un simple sur le circuit professionnel après Martina Navratilova en 2004, à l'âge de 47 ans.

Invitée par les organisateurs du tournoi, un WTA 500, Venus Williams a fait en sorte de maîtriser le match et «d'être patiente, jouer point par point». C'est ce qu'elle a fait, bien aidée par son service et neuf aces.

«C'était une grande victoire», estime la championne, qui retrouvera au deuxième tour du tournoi WTA 500 de Washington la Polonaise Magdalena Frech.

Le dernier tournoi qu'elle avait disputé était celui de Miami, en mars 2024. Son nom ne figure même plus dans le classement professionnel féminin.

Jusqu'où pense-t-elle aller à Washington? «J'ai pas encore demandé à la WTA, mais je vais gagner autant de fois qu'il le faut pour que je réintègre le classement», a conclu Venus Williams, taquine.